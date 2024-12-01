Kasımda Borsa'da Fenerbahçe rüzgarı! Yatırımcısına altın pas: Kazandıran tek spor şirketi oldu

01 Aralık 2024 14:45 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 14:46

Borsa İstanbul'da spor endeksi geçen ay yüzde 0,8 azaldı. Spor kulüpleri arasında hisseleri kasım ayında yüzde 5,7 yükselen Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

Borsada Fenerbahçe hisseleri damgası! Yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu

Borsada Fenerbahçe hisseleri damgası! Yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu

Borsa İstanbul​'da Fenerbahçe​ rüzgarı devam ediyor. Spor hisselerinde geçen ay düşüş eğilimi devam etse de 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, kasımı 10 milyar 274 milyon 124 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

BORSADA SADECE FENERBAHÇE KAZANDIRDI

ArsaVev ile sponsorluk anlaşması imzalayan Fenerbahçe Kulübü, kasımda Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 5,7 yükseldi. Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

CİMBOMUN HİSSELERİ YÜZDE 1 AZALDI

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri ise kasım ayında yüzde 1 azalış kaydetti.

Geçen ay yatırımcısına Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 3,1, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 5,8 kaybettirdi.

YILIN BAŞINDAN BU YANA YİNE EN ÇOK FENER KAZANDIRDI

Spor şirketlerinin bu yılın başından bu yana sergilediği hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe zirvede yer aldı.

Yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 13,5, Galatasaray yüzde 11,4 kazandırırken, Trabzonspor yüzde 22, Beşiktaş yüzde 52,5 kaybettirdi.

Lider Galatasaray, bu yıl borsada da yatırımcısını sevindirirken, Fenerbahçe bu sezon gerçekleştirdiği etkili transferlerle öne çıktı.