Borsada Fenerbahçe hisseleri damgası! Yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu

03 Ekim 2024 11:42 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 11:44

Fenerbahçe hisseleri Borsa İstanbul'da bu dönemde yüzde 23,4 oranında artış kaydederek yatırımcılarına en çok kazandıran spor şirketi oldu. Ocak-Eylül 2024 döneminde en fazla kazandıran Fenerbahçe Futbol AŞ ligde olmasa da borsa liginde yatırımcısının yüzünü güldürdü. Spor endeksi ise yılın 9 ayında yüzde 4,3’lük bir düşüş yaşa da ve spor kulüpleri genel olarak yatırımcılarını üzse de borsa liginde en çok Fenerbahçe kazandırıyor.

Galatasaray'a bir darbe daha: Borsada hisseleri sert düştü! Fenerbahçe hisselerinde Ferdi etkisi

Galatasaray'a bir darbe daha: Borsada hisseleri sert düştü! Fenerbahçe hisselerinde Ferdi etkisi

Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketleri arasında en çok Fenerbahçe kazandırdı. Geçen sene şampiyonluk kupasını kıl payı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertli kulübün hisseleri, bu dönemde yüzde 23,4 oranında artış kaydederek yatırımcılarına en çok kazandıran spor şirketi olarak öne çıktı.

FENERBAHÇE HİSSELERİ EN ÇOK KAZANDIRAN OLDU

Fenerbahçe Futbol AŞ borsaya damgasını vurdu. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde hisselerini yüzde 23,4 oranında artırarak yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Sezon başında yapılan teknik direktör değişikliği ile taraftarına yeniden umut aşılayan Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın ardından dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı.

Bu transfer kulüp hisselerine olumlu yansıdı. Fenerbahçe, aynı zamanda bu transfer döneminde Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu gibi oyuncuları yüksek bonservis bedelleriyle elden çıkararak kulübün kasasına ciddi bir gelir sağladı.

SPOR ENDEKSİ YÜZDE 4,3'LÜK DÜŞTÜ

Borsa İstanbul'da spor endeksi ise geriledi. Endeks yılın 9 ayında yüzde 4,3’lük bir düşüş yaşadı.

GALATASARAY HİSSELERİ 11,4 ORANINDA YÜKSELDİ

Galatasaray, Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyon olurken, hisseleri de yüzde 11,4 oranında yükseldi.

Diğer taraftan, Galatasaray hisseleri bu dönemde yüzde 11,4 artarken, Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri sırasıyla yüzde 40,5 ve yüzde 9,4 oranında değer kaybetti.