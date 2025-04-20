Kasko tekliflerinin yarısından azı poliçeye dönüşüyor: Sektörde dikkat çeken oran!

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, kasko sigortasıyla ilgili dikkat çekici bir veri paylaştı. Yaşar, yılda yaklaşık 20 milyon kasko teklifi verilmesine rağmen, bu tekliflerin yalnızca 8,5 milyonunun poliçeye dönüştüğünü belirtti. Yaşar, sektörle ilgili çözüm önerilerini de paylaştı...

Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta sektörüyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yaşar, "Kasko sigortasında tekliften poliçeye dönüşüm oranı, mevcut potansiyelin oldukça altında seyrediyor" ifadelerini kullandı.

FİYAT ALGISI DEĞİŞTİ

Sıklıkla dile getirilenin aksine, kasko fiyatlarının artık yüksek olmadığına dikkat çeken Ahmet Yaşar, rekabetin etkisiyle kasko primlerinin maliyet artışının 10 puan altında seyrettiğini söyledi. Ancak bu fiyat avantajının sahada beklenen karşılığı bulmadığını, çok sayıda teklif alınmasına rağmen poliçeye dönüşüm oranının düşük kaldığını vurguladı.

Yaşar, "İnternette ve çağrı merkezlerinde alınan milyonlarca teklif, çoğu zaman gerçek satın alma niyeti taşımıyor. Fiyat görmek için alınan, değerlendirilmeden kalan teklifler dönüşüm oranlarını ciddi şekilde etkiliyor. Bir diğer önemli sorun, müşterilerin teminat içeriklerini tam olarak anlayamaması. Ucuz bir kasko ile daha kapsamlı bir ürün arasında ne fark olduğunu açıkça anlatamazsak, müşteri kararsız kalıyor ve poliçeden vazgeçiyor. Ayrıca, aynı müşteri birden fazla acenteden teklif alıyor. Sadece biri poliçeye dönüşüyor, diğer teklifler boşa düşüyor. Bu da oranları aşağı çekiyor. Trafik sigortası zorunlu olduğu için yapılırken, kasko hâlâ ertelenebilir bir harcama olarak görülüyor. Bu zihniyet de dönüşümü sınırlıyor. Bir diğer önemli yapısal neden ise araç parkımızın durumu" dedi.

ARAÇLARIN YÜZDE 26’SI 21 YAŞ VE ÜZERİ

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araçların ortalama yaşının 14,3 yıl olduğunu paylaşan Yaşar, kamyonların ortalama yaşı 18 yıl, otobüslerin 16 yıl, otomobillerin ise 14,2 yıl, hatta araçların yüzde 26’sı 21 yaş ve üzeri" şeklinde konuştu.

Yaşar şöyle devam etti:

"Bu yaş grubu, sigorta şirketleri açısından daha riskli olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla bazı şirketler yaşlı araçlara ya teklif vermiyor ya da çok yüksek primlerle fiyatlıyor. Bu da doğal olarak kasko yaptırmak isteyen kullanıcının karşısına caydırıcı bir tablo çıkarıyor. Yani kasko poliçe sayısının trafik sigortasına göre düşük olmasının bir diğer nedeni, sektördeki risk yaklaşımıdır. Bu noktada, daha dengeli, yaş bazlı esnek fiyatlama modelleri geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Burada özellikle altını çizmek isterim: Uzun süredir sektörde yer alan ‘Dar Kasko’ ürünü, bugüne dek hak ettiği karşılığı tam anlamıyla bulamamıştı. Ancak bugün, galericiler ve ikinci el oto satıcıları gibi yeni kullanıcı gruplarının oluşmasıyla birlikte, dar kasko yeniden güçlü bir alternatif haline geliyor. Bu gruplar, ellerindeki araçları satışa sunmadan önce kısa süreli güvence altına almak istiyor. Ancak klasik kasko ürünleri, bu kısa vadeli ihtiyaca yanıt vermekte zorlanıyor.

DEĞER ODAKLI DANIŞMANLIK YAKLAŞIMINDAN BESLENMELİ

İşte bu noktada dar kasko devreye giriyor. Daha uygun primli, sınırlı ama amaca hizmet eden teminatlarla oluşturulmuş bu ürün, bu kez doğru segmentte, doğru ihtiyaca cevap vererek gerçek karşılığını bulabilir. Peki genel olarak ne yapmalıyız? Sigorta sektörü olarak artık ihtiyaca özel, açık, anlaşılır ve sade ürünler üretmeliyiz. ‘Dar Kasko’ gibi modüler yapılar, yalnızca ikinci el araç satıcıları için değil, genç sürücülerden şehir içi kısa mesafe kullanıcılarına kadar geniş bir segmente hitap edebilir. Müşteriye sadece fiyat göstermek yetmez. Teminat farklarını sade ve net şekilde anlatmalıyız.

Dijital teklif sistemleri bu anlayışa göre yeniden kurgulanmalı. Acenteler yalnızca fiyat odaklı rekabetten değil, değer odaklı danışmanlık yaklaşımından beslenmeli.

"BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜMÜN HABERCİSİ OLACAK"

Bu noktada sektör adına sevindirici bir gelişmeyi de paylaşmak isterim: Türkiye Sigorta Birliği, sigorta okuryazarlığını artırmak ve sigortalı adaylarının bilinçli kararlar verebilmesini sağlamak amacıyla yapay zekâ destekli bir chatbot uygulaması üzerinde çalışıyor. Bu sistem, tüketicilere sigorta kavramları, teminat içerikleri ve poliçelere dair genel bilgilendirme sağlarken ticari yönlendirme yapmadan, kullanıcıyı doğru bilgiyle buluşturarak sektöre duyulan güveni artırmayı hedefliyor. Tüketicilere sigorta kavramları, teminat içerikleri ve poliçelere dair genel bilgilendirme sağlayacak. Ticari yönlendirme yapmadan, kullanıcıyı doğru bilgiyle buluşturarak sektöre duyulan güveni artırmayı hedefliyor Bu sayede hem doğru bilgiye kolayca ulaşılacak hem de karar verme süreçleri desteklenecek. Yani bu uygulama, sadece bilgilendirme değil; zamandan tasarruf, iletişim kolaylığı ve sektörle doğru temas kurma anlamında da büyük bir dönüşümün habercisi olacak. Unutmayalım, kasko yalnızca aracı değil; hayatı, zamanı, emeği ve huzuru da korur.

Bu değeri toplumun her kesimine anlatmak, hepimizin ortak sorumluluğudur.”

