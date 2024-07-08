Kaş'ta inanılmaz keşif! Batık İtalyan uçağının kalıntıları bulundu

08 Temmuz 2024 14:42 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 14:58

Karadeniz'de heyecanlandıran keşif: 200 milyon yıllık balık Ordu'dan çıktı! Dinozorlardan bile önce yaşamış

Karadeniz'de heyecanlandıran keşif: 200 milyon yıllık balık Ordu'dan çıktı! Dinozorlardan bile önce yaşamış

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, 2. Dünya Savaşı batığı İtalyan bombardıman uçağını Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında görüntüledi.

Kaş ile Kızılhisar (Meis) Adası arasındaki "flying fish" dalış noktasına tekneyle açılan Ceylan, burada dalış gerçekleştirdi.

KAYIT ALTINA ALINDI

Bu noktadaki görüntüleri kaydeden Ceylan ve beraberindeki ekip, İngiliz gemilerinin uçaksavar atışıyla denize düşen, 1935 model İtalyan yapımı "Savoia-Marchetti SM. 79 Sparviero" üç pervaneli bombardıman uçağının son durumunu gözlemledi ve kayıt altına aldı.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, yaptığı açıklamada, söz konusu noktaya daha önce 2008, 2010 ve 2014 yıllarında daldığını belirtti.

GÖVDE KISMI VE KUYRUK İSE ARTIK YOK

Son olarak dalış eğitmeni Oray Ercan ile bir dalış daha gerçekleştirdiklerini anlatan Ceylan, "Uçak, bu derinliklerde 58-73 metre aralığında bulunuyor.

Bu derinliklere güvenliğimiz için sportif dalış disiplini yerine karışım gaz dalışları yani teknik dalış ile iniyoruz.

Son dalışımızdan bu yana tarihin sessiz tanığı uçağımız da zamana direnememiş ve birinci motorun üç pervanesi, ikinci motorun bir pervanesi oksidasyon sonucu kopmuş.

Üçüncü motorun bir pervanesi ise kopmak üzere. Gövde kısmı ve kuyruk ise artık yok. Sadece bir metal yığıntısı." diye konuştu.

Ceylan, söz konusu uçağın dönemin en başarılı bombardıman uçağı olarak bilindiğini belirtti.