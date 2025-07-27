Kato Dağı’nda petrol arama derinleşiyor: Sondaj 2 bin 800 metrede

Van'ın Çatak ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kato Dağı'nda 2 bin 800 metre derinliğe ulaşıldı.



Çatak ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Van-Şırnak-Siirt üçgeninde yer alan 2 bin 700 rakımlı Kato Dağı eteklerinde kurulan kulede arama faaliyetleri sürüyor. Terörden arındırılan bölgede, milli ve yerli imkânlarla yapılan çalışmalar, güvenlik güçlerinin kontrolünde dört mevsim aralıksız şekilde yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde sürdürülen çalışmalar, TPAO tarafından ruhsatlandırılan sahada gerçekleşiyor. 2 bin 800 metre derinliğe ulaşılan sondaj faaliyetlerinde hedefin 5 bin metreye kadar inmek olduğu belirtildi. Sismik araştırmaların umut verici olduğu sahada, onlarca personel görev yapıyor.

YERLİ TEKNOLOJİ İLE PETROL ARAMA

Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, terörün bittiği dağlarda artık kardeşliğin ve üretimin yükseldiğini belirtti. Başkan Arvas, "Çatak ilçemizin 25 kilometre uzaklığında, Belbuka Bölgesi olarak bilinen Kato Dağı'nda, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nin (TPAO) petrol arama kulesinin yanındayız. Yaklaşık 2 bin 700 metre rakıma sahip bu tepe, Van, Şırnak ve Siirt illerinin kesişim noktasında yer alıyor. Kato Dağı, bizler için büyük anlam ifade ediyor. Allah'a hamdolsun ki artık terörsüz bir Türkiye sürecindeyiz. Silahların sustuğu, barut kokusunun hissedilmediği, kardeşlik havasının estiği bu topraklarda, petrol zengini bir ülke olmamamıza rağmen milli ve yerli imkânlarla petrol arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

SONDAJ ÇALIŞMASI DEVAM EDECEK

Bölgedeki petrol arama çalışmalarının 2 bin 800 metre derinliğe ulaşıldığını dile getiren Arvas, "Planlanan sondaj 5 bin metreye kadar devam edecek. Yapılan sismik araştırmalar sonucunda inşallah bu bölgede petrol bulunacak. Petrolün bulunması hâlinde Van'ın Çatak ilçesi de ihya ve inşa olacak, bölgeye katma değer kazandırılacak. Bu önemli çalışmada emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve TPAO çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bu petrolün ülkemize, milletimize ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.