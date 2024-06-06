Kavurucu sıcakta zorlu hasat: Tarlada 8 markette 55 lira

06 Haziran 2024 14:38 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:43

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda, yaz aylarıyla birlikte ürünler hasat edilmeye başlandı.

Reyhanlı ilçesinde de çiftçi Ahmet Cünedioğlu tarafından 45 dönüm araziye ekilen yassı şeftalide hasat başladı.

ZORLU ŞARTLARDA HASAT

Afrika sıcaklarının etkisini hissettirdiği bölgede gün içerisinde 40 dereceyi bulan sıcağa rağmen hasat, zorlu şartlarda devam ediyor.

Kilosu 8 TL'den satılan yassı şeftali, depremin etkilediği bölgeye ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor. Yassı şeftali, market reyonlarında ise kilosu 55 liradan satılıyor.

"ŞU AN İHRACAT KAPALI OLDUĞU İÇİN ÜRÜNLER TÜRKİYE'DE KALIYOR"

Yassı şeftalinin tarlada yaklaşık 8 TL'den satıldığını ifade eden Ahmet Cünedioğlu, "Yassı şeftali 45 dönümlük arazide hasat ediliyor. Yaklaşık 50 ton civarında hasadımız var. Tarlada yaklaşık 8 TL'den satılıyor. Bu meyve genelde Rusya ve Irak'a ihraç ediliyor. Şu an ihracat kapalı olduğu için ürünler Türkiye'de kalıyor." dedi.

"YEVMİYE OLARAK 515 TL ALIYORUZ"

İşçiliğin çok zor olduğunu söyleyen Zeynep Avcı, 515 TL yevmiye aldığını belirterek şunları söyledi:

Tarlada çalışıyoruz. Sabah buraya 05.00'te geliyoruz saat 14.00'te gidiyoruz. Yassı şeftali, şeftali hasadı yapıyoruz. Çok sıcak ve yorucu işçilik çok zor. Günlük bin 500 kasa dolduruyoruz. Yevmiye olarak 515 TL alıyoruz. Sıcaklardan dolayı daha zor.