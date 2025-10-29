Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kaya petrolü heyecanı! Bakan Bayraktar iki bölgeyi açıkladı: 24 sondaj yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin petrol ve nadir toprak elementi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'da kaya petrolüyle ilgili 4 sahada 24 sondaj yapılacağını belirterek, "Benzer yöntemi gaz için Trakya'da uygulamayı düşünüyoruz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'da kaya petrolüyle ilgili Ülke TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, yeni keşiflerin devam edeceğini vurgulayarak, "Kaya petrolüyle ilgili Diyarbakır'da 4 sahada 24 sondaj yapılacak. Benzer yöntemi gaz için Trakya'da uygulamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaya petrolü heyecanı! Bakan Bayraktar iki bölgeyi açıkladı: 24 sondaj yapılacak

"NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN ABD'YE SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Nadir toprak elementlerinin ABD'ye satıldığı iddialarına cevap veren Bayraktar, bunun kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi. Bayraktar, "Bizim Amerika'da yaptığımız, imzaladığımız anlaşma da ortada, nükleerle alakalı bir anlaşmaydı. Nadir toprak elementleriyle ilgili yapsaydık, emin olun, onu onlar da ilan ederdi, biz de ilan ederdik." ifadesini kullandı.

Kaya petrolü heyecanı! Bakan Bayraktar iki bölgeyi açıkladı: 24 sondaj yapılacak

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ NADİR TOPRAK ELEMENTİ

Eskişehir Beylikova Sahası'nın dünyadaki en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervine sahip saha olduğunu dile getiren Bayraktar, "Beylikova'daki saha, MTA tarafından çok yıllar önce toryum amaçlı keşfedilmiş bir saha. Bu sahada toryum var. Toryum sahası daha sonra 1990'larda Eti Maden'e devrediliyor, yine devletimizin şirketi. Eti Maden de burada 125 kilometre sondaj yapıyor yıllar içinde. 10 yıldan daha fazla bir süre içinde." dedi.

Bakan Bayraktar, Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının devlet eliyle işletileceğini belirterek, "Beylikova'daki endüstriyel tesisinin temelini önümüzdeki yıl atmayı, 2 yıl içinde de tesisi hayata geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaya petrolü heyecanı! Bakan Bayraktar iki bölgeyi açıkladı: 24 sondaj yapılacak

MALATYA VE SİVAS'TA DA VAR

Buradaki keşif sonrasında 2020'de pilot tesisi kurarak saflaştırmayla alakalı çalışmalara başladıklarını söyleyen Bayraktar, şunları ifade etti:

"Bunlar yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'te buradaki pilot tesisi hayata geçirdik. Tesis kuruldu, çalışıyor. Şu anda orada üretimimiz de devam ediyor pilot tesiste. Şimdi ikinci fazda biz endüstriyel tesise, yani daha büyük ölçekli bir tesise burayı dönüştürmekle alakalı çalışıyoruz. Şimdi bir yasa tasarısı güya sunulmuş. Neresinden baksanız elinizde kalıyor. Bazı mineralleri iki kere yazmışlar, bazılarını yazmamışlar. Eti Maden, yüzde 100'ü devletimize ait bir şirket. Kaldı ki şu anda mevcut kanunumuz var. Bu kanun, bir madende uranyum varsa, toryum varsa, burası devlet eliyle işletilir diyor. Dolayısıyla bu sahada da toryum olduğu için zaten burası devlet eliyle işletilecek. Isparta'da arama fazında çalışma yürütülüyor. Malatya Hekimhan ve Sivas'ta da nadir toprak elementi rezervi var."

YURT DIŞI PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMALARI DEVAM EDİYOR

Bayraktar, Türkiye'nin yurt dışında petrol ve doğal gaz aramalarına yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, Libya'da önemli görüşmeleri nihayete erdirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Bayraktar, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'da bu sene yeni sahalarda yüzde 30'luk bir pay aldık. Şafak-Asiman Sahası'nda. Kazakistan ile çok yoğun ilgiliyiz, orada çalışmalarımız var. Pakistan'da bir tane deniz sahasına ortak olduk, şimdi yeni ihalelere hazırlanıyoruz. Orada deniz sahalarında ve kara sahalarında ortaklıklara bakıyoruz. Türkiye'nin Irak'ta sadece günlük 15 bin varil üretimi var. Bunun 10-15 katına çıkması gerekiyor. Türkiye'nin Irak'ta Basra'da, Kerkük'te, Kuzey Irak'ta çok yoğun çalışmaları bulunuyor."

