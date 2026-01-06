Menü Kapat
Editor
Editor
 Banu İriç

Kayak merkezi Kartepe'deki Green Park Kartepe Otel'in ruhsatı iptal edildi: Uyarıları hiçe saydılar!

Kartepe'de The Green Park Kartepe Resort Otel'in faaliyetleri durduruldu. Denetimlerinde eksiklik tespit edilen ve tüm uyarılara rağmen gerekeni yapmayan ünlü otelin ruhsatı iptal edildi.

Kayak merkezi Kartepe'deki Green Park Kartepe Otel'in ruhsatı iptal edildi: Uyarıları hiçe saydılar!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
19:42
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
20:28

Kocaeli'nin gözde kayak turizmi merkezlerinden Kartepe'de bulunan The Green Park Kartepe Resort Otel yükümlülükleri yerine getirmeyince belediye tarafından ruhsat iptali cezasıyla karşılaştı.

Kayak merkezi Kartepe'deki Green Park Kartepe Otel'in ruhsatı iptal edildi: Uyarıları hiçe saydılar!

DENETİMLERDE EKSİKLER TESPİT EDİLDİ

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamada, Kartepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelde yapılan denetimlerde eksikliklerin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu eksikliklerin yazılı bildirimler ve tutanaklarla işletmeye tebliğ edilerek mevzuat çerçevesinde süre verildiği kaydedilen açıklamada, "Tüm yasal uyarılara ve tanınan sürelere rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Kartepe Turizm AŞ'nin (The Green Park Kartepe Resort Otel) iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

#Ekonomi
