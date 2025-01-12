Kayıt dışılıkla mücadelede yeni dönem başladı! Bakan Mehmet Şimşek duyurdu:  "Katbekat artacak''

12 Ocak 2025 15:20 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 15:21

GİB, 2024 yılında çok sayıda sektörde KDV oran uyumsuzluğu, belge düzeni, ödemelerin kayıtlarla uyumu gibi kayıt dışılığa sebep olabilecek hususları denetledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği saha denetimleri 2024 yılında 1,1 milyonu aştı. Kayıt dışılıkla mücadeleyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, çalışmalarda önemli mesafe alındığının altını çizdi.

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Hazine​ ve Maliye​ Bakanı Mehmet Şimşek​, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede 2024 yılında 1,1 milyondan fazla denetim​ gerçekleştirdiklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, çalışmalarda önemli mesafe alındığını ve denetimlerin katbekat artacağını ifade etti.

BAKAN ŞİMŞEK REKOR DENETİMİ AÇIKLADI

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini aralıksız sürdüren GİB, bu kapsamda saha denetimlerine de ağırlık verdi. Mücadele kapsamında gerçekleştirdiği saha denetimleri 2024 yılında 1,1 milyonu aştı.

2024 yılında çok sayıda sektörde KDV oran uyumsuzluğu, belge düzeni, ödemelerin kayıtlarla uyumu gibi kayıt dışılığa sebep olabilecek hususları denetlendi. Çalışmalara bandrollü ürün ve akaryakıt ürünlerine yönelik denetimler de dahil edildi.

1 milyon 125 bin 410 saha denetimi gerçekleştirildi. Uyumsuzluklar nedeniyle 7,4 milyar lira ceza kesildi.

32 bin 255 kişinin hiç vergi kaydı olmadan tamamen kayıt dışı çalıştığı tespit edildi. 10 milyar lira vergi tahakkuk ettirildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, çalışmalarda önemli mesafe alındığını açıkladı;