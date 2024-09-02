Kayıt ücreti alan okullara kötü haber! Veliler dikkat: Bakan çok net konuştu

02 Eylül 2024 14:10 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 14:24

Eğitim harcamaları için 45 bin TL faizsiz kredi imkanı! Velilere can suyu olacak

Eğitim harcamaları için 45 bin TL faizsiz kredi imkanı! Velilere can suyu olacak

Kayıt parası isteyen okullara kötü haberi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin verdi. Okullarda kayıt parası alınır mı, sorusuna cevap veren Bakan, "Kimsenin, herhangi bir okul yöneticisinin kayıt ücreti alacak inisiyatifi yok" dedi.

OKUL KAYIT PARASI ALINAMAZ

Okullarda kayıt ücreti alınıp alınamayacağı konusu yıllardır tartışılıyor.

Okul kayıt dönemi içerisinde hiçbir şekilde bağış ya da yardım adı altında velilerden ücret talep edilememesine rağmen bazı okulların başka isimler adı altında velilerden ücret talep ettiği gerçeği değişmedi.

Yusuf Tekin bugün Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk oldu ve tartışılan bu konu hakkında son noktayı koydu.

Tekin, “İlkokullarda adrese dayalı, sınavla öğrenci alan okullarda da yerleşme LGS ile yapılıyor. Bunun dışındaki okullarda da evine en yakın okula kayıt yapılıyor. Kimsenin, herhangi bir okul yöneticisinin kayıt ücreti alacak inisiyatifi yok. Kafa karışıklığı okul yöneticilerini zan altında bırakıyor. Okul müdürlerimizin bu pozisyona düşürülmesinden rahatsızım." açıklamasında bulundu.

DEVLET OKULLARINDA KAYIT ÜCRETİ VAR MI?

Türkiye'de ilk ve ortaöğretim, Anayasa'nın 42. maddesiyle zorunlu kılınmış bir ödev olduğu gibi bir haktır da. Anayasal güvence altında bulunan eğitim hakkının engellenmesi bir suç sayılır. Ayrıca yine Anayasa uyarınca devlet okullarında eğitim ücretsizdir.