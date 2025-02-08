Kazakistan’ın “Born Bold” Kampanyası: Kazakistan ve Türkiye arasındaki iş birliğinde yeni dönem

Bu kampanya, Kazakistan’ın ekonomik dinamizmini, toplumsal ilerlemesini, yenilikçi ruhunu ve modern vizyonunu dünyaya tanıtmayı amaçlayan cesur bir adımdı. Bu çerçevede, Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu da kültürel ve ekonomik bağları pekiştirmek ve iki ülke arasındaki yatırımları teşvik etmek amacıyla etkin çalışmalar yürütmektedir.

Söz konusu kampanya, Kazakistan’ın Türkiye’deki bilinirliğini artırarak ülkeyi Avrasya’nın öncü ve cazip yatırım merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, Kazakistan ticaret, tarım, imalat sanayisi, lojistik, altyapı ve dijital projelere odaklanan kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, Kazakistan’ı Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan stratejik bir merkez olarak tanıtmak ve ülkenin küresel pazardaki rolünü daha da güçlendirmek kampanyanın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Kampanyanın Temel Amacı ve Hedefleri

“Kazakistan: Born Bold” kampanyasının temel amacı, Kazakistan’ın uluslararası iş dünyası, yatırımlar ve kültürel değişim için önemli bir merkez olarak imajını güçlendirmektir. Günümüzde Kazakistan ile Türkiye arasındaki genişletilmiş ortaklık, ortak değerler ve iş birliği temelinde gelişmekte olup, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağları daha da pekiştirmek amacıyla somut adımlar atılmaktadır. Bu kampanya, Kazakistan’ın küresel pazardaki konumunu güçlendirmeyi ve Türkiye’deki bilinirliğini artırarak Avrasya’daki stratejik rolünü daha da belirgin hale getirmeyi hedeflemektedir.

Kazakistan-Türkiye: Stratejik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı

Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde 4,2 milyar ABD dolarına ulaşarak iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Kazakistan, Türkiye’den ilaç ve tekstil ürünleri ithal ederken, Türkiye’ye metal, petrol ürünleri ve tarım ürünleri ihraç etmektedir. Türk yatırımcılar, Kazakistan’daki altyapı, sanayi ve teknoloji projelerine aktif katılım sağlayarak ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunmaktadır. Şu ana kadar toplam değeri 3,5 milyar doları aşan 83 proje başarıyla tamamlanmış, ayrıca 2,8 milyar dolarlık 34 yeni yatırım projesi de hayata geçirilmektedir.

Bu güçlü ekonomik ortaklık, Kazakistan’ın Avrasya’nın önde gelen yatırım merkezlerinden biri olma hedefini desteklerken, iki ülke arasındaki ticari ve stratejik bağları daha da pekiştirmektedir.

Kültür ve Turizmde Güçlenen Stratejik Bağlar

Kazakistan ve Türkiye arasındaki köklü kültürel ve turistik bağların daha da güçlendirilmesine büyük önem verilmektedir. İki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin sadece ekonomi ve ticaretle sınırlı kalmayıp, turizm ve kültürel etkileşimle de zenginleşmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, 22 Ekim 2024 tarihinde Kazakistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) iş birliğiyle, Kazakistan’ın benzersiz turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak amacıyla prestijli bir fuar düzenlenmiştir.

Etkinlikte, Astana, Almatı, Şimkent gibi büyük şehirlerin yanı sıra Mangistau, Türkistan ve Doğu Kazakistan gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerin temsilcileri yer aldı. Katılımcılar, Kazakistan’ın büyüleyici bozkırları, mistik tarihi mirası ve eşsiz doğa harikalarıyla tanışma fırsatı buldu.

Etkinlik, sadece bir tanıtım platformu olmanın ötesinde, turizm alanındaki ortak projeleri teşvik eden ve sektördeki iş birliklerini güçlendiren önemli bir buluşma noktası oldu.

Kazakistan ve Türkiye Arasındaki İş Birliğinin Derinleşmesi

Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu, Kazakistan ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklık, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda yeni ufuklar açarak iki ülkenin ortak geleceğine önemli katkılar sunmaktadır.

Kazakistan’ın küresel sahnedeki yükselen konumu, halkının büyük hedefleri ve yenilikçi kalkınma vizyonu, ülkenin geleceğine duyulan güveni pekiştirmektedir. Ekonomik potansiyelinin giderek güçlenmesi ve uluslararası arenadaki rolünün artması, Kazakistan için önemli fırsatlar doğurmakta ve ülkeyi Avrasya’nın önde gelen merkezlerinden biri haline getirmektedir.

Bu güçlü ortaklık, Kazakistan’ın uluslararası arenadaki etkisini artırırken, Türkiye ile olan bağlarını da daha sağlam ve sürdürülebilir bir zemine oturtmaktadır.

Kazakistan: Büyük Fırsatlar Sunan Güvenilir Bir Ortak

Kazakistan, büyük fırsatlar sunan, istikrarlı ve güvenilir bir ortak olarak, küresel iş dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Türkiye ile olan stratejik iş birliğinin daha da geliştirilmesi, iki ülke arasındaki ekonomik, ihracat, yatırım ve kültürel ilişkileri yeni bir seviyeye taşımaya olanak tanıyacaktır. Bu doğrultuda, ortak projeler ve karşılıklı yatırımlar, iki ülkenin de büyüme ve kalkınma hedeflerine güçlü bir ivme kazandıracaktır.

Kazakistan’ın uluslararası alanda tanıtılması, yatırım fırsatlarının teşvik edilmesi ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi yönünde atılan her adım, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve halkımızın refahına doğrudan katkı sağlayacaktır. Küresel ölçekte daha rekabetçi ve cazip bir destinasyon olma yolunda ilerleyen Kazakistan, uluslararası ortaklıklarını güçlendirerek, yenilikçi projeler ve güçlü ekonomik bağlarla geleceğe emin adımlarla yürümektedir.

