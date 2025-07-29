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 | İrem Çınar

Kazancın yeni adı belli oldu! Altın, dolar ve borsayı solladı: İşte yatırımcıların yeni gözdesi

Ethereum, son bir ayda gösterdiği güçlü performansla yatırım dünyasının gözdesi haline geldi. Yüzde 52'lik değer artışıyla altını, doları, borsayı ve arsayı geride bırakan Ethereum, 2025’in zirvesini test ederek yatırımcıların yeni favorisi olmayı başardı.

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 11:35

piyasalarında gözler bu kez ’a çevrildi. ’in tarihi zirveleri konuşulurken, Ethereum 2025 yılında gösterdiği güçlü performansla yatırımcının gözdesi oldu. Dün itibarıyla 3.940 doları gören Ethereum, temmuz ayı boyunca yüzde 52’lik bir artış kaydederek yatırımcıların radarına girdi. Aynı dönemde Bitcoin’deki yükseliş ise yüzde 10 seviyesini aşamadı.

Kazancın yeni adı belli oldu! Altın, dolar ve borsayı solladı: İşte yatırımcıların yeni gözdesi

ABD ETF’LERİNDEN ETHEREUM’A MİLYARLIK GİRİŞ

Ethereum’daki yükselişe paralel olarak ABD merkezli fonları () aracılığıyla piyasaya yoğun bir para girişi yaşandı. 1-28 Temmuz tarihleri arasında Ethereum’a yapılan yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar dolara ulaştı. Özellikle BlackRock tarafından 24 Haziran’da başlatılan Ethereum ETF’i, en çok ilgi gören fon olarak öne çıktı.

Kazancın yeni adı belli oldu! Altın, dolar ve borsayı solladı: İşte yatırımcıların yeni gözdesi

BITCOIN REKOR KIRDI AMA GÖLGELERDE KALDI

Bitcoin, temmuz ayına 107.200 dolardan başlarken ay sonunda 118.350 dolara yükseldi. Bu da yaklaşık yüzde 10,4’lük bir artış anlamına geliyor. Ay içinde 123.235 dolarla tarihi zirvesini görmesine rağmen, Ethereum’un aynı dönemdeki yüzde 52’lik performansı karşısında gölgede kaldı.

Kazancın yeni adı belli oldu! Altın, dolar ve borsayı solladı: İşte yatırımcıların yeni gözdesi

KURUMSAL YATIRIMCILAR ETHEREUM’A YÖNELİYOR

Kurumsal yatırımcılar da Ethereum’a yöneliyor. ABD merkezli Sharplink şirketi, bilançosuna 360 binden fazla Ethereum eklediğini açıkladı. Bu varlıkların toplam değeri 1,3 milyar dolara ulaşırken, teknoloji yatırımcısı Peter Thiel’in desteklediği BitMine Immersion Technologies de 100 binden fazla Ethereum ile dikkat çeken kurumsal yatırımcılar arasında yer aldı.

Kazancın yeni adı belli oldu! Altın, dolar ve borsayı solladı: İşte yatırımcıların yeni gözdesi

ETF PAZARINDA ETHEREUM’UN PAYI ARTIYOR

The Block’un verilerine göre, Bitcoin ETF’lerinin toplam piyasa değeri 160 milyar doları aşarken, Ethereum ETF’lerinin büyüklüğü de 18 milyar dolara yükseldi. Ethereum, Kasım 2021’de ulaştığı 4.865 dolarlık rekor seviyeye yeniden yaklaşırken, piyasadaki bu hareketlilik yatırımcıların beklentilerini ve portföy stratejilerini yeniden şekillendiriyor.

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