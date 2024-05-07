Kebap, baklava, cacık… Yunanistan bu kez döneri de sahiplendi

07 May 2024 14:16 - Güncelleme : 07 May 2024 14:20

Avrupa Komisyonu geçtiğimiz günlerde ilk kez Türkiye'den geleneksel bir ürün olan döneri tescil etti.

Komisyonun bu kararına 3 ay boyunca bir itiraz gelmezse, tescil kesinleşecek. Ancak bu durum komşu Atina'da rahatsızlığa neden oldu.

ATİNA DA DÖNER SİYASETİNE DAHİL OLDU

Yunan medyası, "Türkiye, Avrupa’da döner savaşını başlatıyor" şeklinde manşetler attı, dönerin Yunanistan'a ait bir yemek olduğunu savundu.

Avrupa Komisyonu'nun verdiği tescil kararı için, "Eğer 3 ay içinde itiraz etmezsek, Yunanistan ve Avrupa'daki döner satan müesseseler olumsuz etkilenecek" dedi.

YUNANİSTAN: DÖNER BİZE AİT

Yunan Skai televizyonu ise bu tartışmalar üzerine sokağa çıktı, halkın nabzını tuttu. Özellikle döner işletmeciliği yapan Yunanlar, "Müşteri gelip, 3-5 milimlik dilimlerden şikâyet ederse, biz de gidin Türklere anlatın diyeceğiz. Bu kalınlıkta kesilmiş etle müşteri doymaz. Biz Yunanistan’da “giros” yiyoruz. Daha lezzetli. Giros daha doyurucu. Döner de aslında bizim. Türkler bizden aldı." ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCE KEBAP, BAKLAVA VE CACIK İÇİN AYNISINI YAPTILAR

Yunanistan'ın bu tavrı ilk değil. Daha önce de kebap, baklava, cacık gibi ürünlerin kendilerine ait olduğunu savunmuşlardı.