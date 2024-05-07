Kebap, baklava, cacık… Yunanistan bu kez döneri de sahiplendi
Avrupa Komisyonu geçtiğimiz günlerde ilk kez Türkiye'den geleneksel bir ürün olan döneri tescil etmişti. Ancak komşu Yunanistan komisyonun kararına tepki gösterdi, itiraz etmeliyiz dedi. Ayrıca Yunanistan dönerin kendilerine ait olduğunu düşünüyor.
Avrupa Komisyonu geçtiğimiz günlerde ilk kez Türkiye'den geleneksel bir ürün olan döneri tescil etti.
Komisyonun bu kararına 3 ay boyunca bir itiraz gelmezse, tescil kesinleşecek. Ancak bu durum komşu Atina'da rahatsızlığa neden oldu.
ATİNA DA DÖNER SİYASETİNE DAHİL OLDU
Yunan medyası, "Türkiye, Avrupa’da döner savaşını başlatıyor" şeklinde manşetler attı, dönerin Yunanistan'a ait bir yemek olduğunu savundu.
Avrupa Komisyonu'nun verdiği tescil kararı için, "Eğer 3 ay içinde itiraz etmezsek, Yunanistan ve Avrupa'daki döner satan müesseseler olumsuz etkilenecek" dedi.
YUNANİSTAN: DÖNER BİZE AİT
Yunan Skai televizyonu ise bu tartışmalar üzerine sokağa çıktı, halkın nabzını tuttu. Özellikle döner işletmeciliği yapan Yunanlar, "Müşteri gelip, 3-5 milimlik dilimlerden şikâyet ederse, biz de gidin Türklere anlatın diyeceğiz. Bu kalınlıkta kesilmiş etle müşteri doymaz. Biz Yunanistan’da “giros” yiyoruz. Daha lezzetli. Giros daha doyurucu. Döner de aslında bizim. Türkler bizden aldı." ifadelerine yer verdi.
DAHA ÖNCE KEBAP, BAKLAVA VE CACIK İÇİN AYNISINI YAPTILAR
Yunanistan'ın bu tavrı ilk değil. Daha önce de kebap, baklava, cacık gibi ürünlerin kendilerine ait olduğunu savunmuşlardı.