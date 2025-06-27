Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
34°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Tapu sahipleri için kritik uyarı: Kentsel dönüşümde bu 7 madde yoksa imzayı atmayın!

Türkiye genelinde meydana gelen büyük depremlerin ardından hızla ilerleyen kentsel dönüşüm projeleri, tapu sahipleri için önemli kararları ve dikkatle yönetilmesi gereken bir süreci beraberinde getiriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tapu sahipleri için kritik uyarı: Kentsel dönüşümde bu 7 madde yoksa imzayı atmayın!
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 13:47

Uzmanlar, kentsel dönüşüm sürecinde hak sahiplerini uyararak, sözleşme aşamasının ileride doğabilecek hak kayıplarını önlemek açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Tarafların yasal güvencelerini net şekilde belirten, detaylı ve sağlam bir sözleşme; hem arsa sahiplerini hem de müteahhit firmaları olası anlaşmazlıklardan koruyacak temel belge niteliğinde.

İşte tapu sahiplerinin kentsel dönüşüme girerken mutlaka göz önünde bulundurması gereken 7 kritik nokta:

Tapu sahipleri için kritik uyarı: Kentsel dönüşümde bu 7 madde yoksa imzayı atmayın!

1. PROJE DETAYLARI AÇIKÇA YAZILMALI

Sözleşmede, projenin başlangıç ve bitiş tarihleri, ruhsat bilgileri, teslim tarihi ve yapılacak işlerin teknik detayları net bir şekilde yer almalı. Bu şeffaflık, sürecin sağlıklı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

2. ESKİ VE YENİ DEĞERLERİN HESABI NET OLMALI

Dönüşüm sonrası verilecek konutun ya da arsa payının, mevcut taşınmazla kıyaslandığında neye karşılık geldiği açıkça belirtilmeli. Olası değer artışları durumunda hak sahiplerinin alacağı paylar da sözleşmede yazılı olarak yer almalı.

3. HAK SAHİPLERİNİN HUKUKİ GÜVENCELERİ TANIMLANMALI

Kiracılar için geçici konut hakkı, tahliye süreçleri, dava durumundaki haklar gibi konuların açıkça tanımlandığı bir metin hazırlanmalı. Eksik veya belirsiz ifadeler ileride telafisi zor sorunlara neden olabilir.

Tapu sahipleri için kritik uyarı: Kentsel dönüşümde bu 7 madde yoksa imzayı atmayın!

4. SİGORTA VE TEMİNATLAR UNUTULMAMALI

İnşaat sürecinde doğabilecek hasarlara karşı sigorta yaptırılması sözleşmede zorunlu hale getirilmeli. Ayrıca, müteahhit firmanın mali yeterliliği teminatlarla güvence altına alınmalı.

5. KATKI PAYLARI VE ÖDEME PLANI YAZILMALI

Hak sahiplerine verilecek dairelerin ödeme koşulları, müteahhitin sağlayacağı katkılar ve varsa ek ödemeler, detaylı bir takvimle birlikte sözleşmede belirtilmeli.

6. YASAL İZİNLERİN TAM OLDUĞU BELGELENMELİ

Projenin gerekli tüm ruhsatlara sahip olduğu açıkça belgelenmeli. Ayrıca, taraflar arasında doğabilecek hukuki sorunların çözüm yöntemleri (arabuluculuk, dava vb.) net bir şekilde belirtilmeli.

Tapu sahipleri için kritik uyarı: Kentsel dönüşümde bu 7 madde yoksa imzayı atmayın!

7. ESNEKLİK PAYI TANIYAN MADDELER EKLENMELİ

Kentsel dönüşüm projeleri uzun soluklu olduğundan, bazı aşamalarda revizyon ihtiyacı doğabilir. Bu gibi durumlar için sözleşmeye esneklik sağlayacak hükümler eklenmesi, olası mağduriyetlerin önüne geçebilir.

“SÖZLEŞME İMZASI ÖNCESİ MUTLAKA HUKUKİ DANIŞMANLIK ALIN”

Uzmanlar, tapu sahiplerinin kentsel dönüşüm sürecine bilinçli ve hazırlıklı bir şekilde girmesi gerektiğini belirtiyor. Her madde dikkatle okunmalı, gerekiyorsa bir hukukçu görüşü alınmalı. Bugün imzalanacak bir sözleşme, yarın doğabilecek büyük hak kayıplarının önüne geçebilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Belgesiz kiraya veren yandı: 143 bin TL ceza kesilecek
Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı! Borcunuzu ödeyip sizi suçlu duruma düşürüyorlar: Saniyeler içinde paranızdan olabilirsiniz
İndirimlerin ömrü kısa sürdü, akaryakıt fiyatı değişiyor! Motorine zam bekleniyor
ETİKETLER
#tapü
#sözleşme
#kentsel dönüşüm
#kentsel dönüşüm
#İstanbul Kentsel Dönüşümü
#Kentsel Dönüşüm Desteği
#Haklar
#Hukuki Danışmanlık
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.