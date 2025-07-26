Kentsel dönüşümden yatırım fırsatı: 56 İlde 642 taşınmaz satışa çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 56 ilde toplam 642 taşınmazı satışa sunuyor. Açık artırmalar 5-6 Ağustos tarihlerinde hem fiziki ortamda hem de çevrim içi katılımla gerçekleştirilecek.

AÇIK ARTIRMALAR HEM SALONDA HEM ONLİNE

İhaleler, 5 ve 6 Ağustos günlerinde saat 10.30’da başlayacak. Açık artırmalara Ankara ve İstanbul’daki salonlardan fiziki katılım sağlanabilecek. Dileyen alıcılar ise internet üzerinden çevrim içi teklif verebilecek.

PEŞİN ALANA İNDİRİM, VADELİ ALANA KOLAYLIK

Satışa sunulan taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olunabilecek. Kalan tutar için 24 aya kadar vade imkânı sunulurken, tamamını peşin ödeyen alıcılara ise yüzde 20 indirim yapılacak.

EN FAZLA TAŞINMAZ ANKARA’DA

Satışa çıkarılan taşınmazların en fazla bulunduğu il 121 adetle Ankara oldu. Ankara'yı 75 taşınmazla İzmir ve 69 taşınmazla Muğla takip etti. Mersin’de 59, İstanbul’da ise 31 taşınmaz ihaleye çıkacak.

SATIŞA ÇIKACAK DİĞER İLLER VE TAŞINMAZ SAYILARI

Açık artırma kapsamında, Şanlıurfa'da 19, Elazığ'da 29, Muş'ta 34, Samsun’da 17, Kayseri ve Mardin’de 15’er taşınmaz satışa sunulacak. Ayrıca Kütahya’da 14, Yozgat’ta 11, Konya ve Niğde’de 8’er, Kırklareli’nde 7, Uşak ve Kırıkkale’de 6’şar taşınmaz bulunuyor. Diğer illerdeki taşınmaz sayıları ise 1 ile 5 arasında değişiyor.

SATIŞ TAKVİMİ: HANGİ GÜN HANGİ İLLER?

5 Ağustos Salı Günü: Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Antalya, Aydın, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Elazığ, Samsun, Yozgat, Mersin, Uşak ve Tokat’taki taşınmazlar ihaleye çıkacak.

6 Ağustos Çarşamba Günü: Şırnak, Mardin, Muş, Ağrı, Bitlis, Van, Ankara, Aksaray, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Amasya, Sivas, Bingöl, Gümüşhane, Trabzon, Kastamonu, Erzincan, Iğdır, Kars, Malatya, Kahramanmaraş ve Muğla’da yer alan taşınmazlar satışa sunulacak.

Satışa sunulan taşınmazların konum bilgileri, görselleri ve diğer detaylar www.emlakyonetim.com.tr adresinden incelenebilecek.