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 | İrem Çınar

KFC, Türkiye’ye geri dönüyor: Yeni ortağı bakın kim oldu

KFC, Türkiye'de yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Amerika merkezli fast food devi KFC, Türkiye pazarındaki yeni yolculuğuna HD Holding ortaklığıyla başlıyor. HD İskender ve Pidem markalarının sahibi olan şirketle yapılan anlaşma, KFC'nin Türkiye'de yeniden büyüme hamlesinin ilk adımı oldu.

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KFC, Türkiye’ye geri dönüyor: Yeni ortağı bakın kim oldu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 15:13

KFC, 1989 yılında Süzer Grup iş birliğiyle adım attığı Türkiye pazarında yıllar boyunca farklı yerel ortaklarla faaliyet göstermişti. Son olarak İş Gıda A.Ş. ile yürütülen franchise anlaşmasının 2025’in başında sona ermesiyle tüm KFC restoranları kapatılmıştı. Ancak bu durum, markanın Türkiye serüveninin sonu olmadı.

KFC, Türkiye’ye geri dönüyor: Yeni ortağı bakın kim oldu

YATIRIM FONUYLA GÜÇLENEN YENİ YAPILANMA

KFC, Türkiye operasyonlarını yeniden başlatmak üzere önemli bir adım attı. HD Holding, markanın Türkiye temsilciliğini üstlenirken, süreçte adı açıklanmayan bir yatırım fonuyla da stratejik ortaklık kurdu. Sabah gazetesinden Hülya Güler’in haberine göre, bu ortaklık KFC’nin Türkiye pazarına dönüş sürecinin temelini oluşturdu.

YIL SONUNA KADAR FAALİYET BAŞLAYACAK

KFC’nin hedefi, 2025 yılı sona ermeden Türkiye’de yeniden faaliyete geçmek. Açılacak restoran sayısı, şu anda süren lokasyon seçimi ve kira anlaşmalarına bağlı olarak şekillenecek. Özellikle alışveriş merkezlerinde yoğunlaşması beklenen yeni şubeler için kira görüşmeleri sürüyor.

KFC, Türkiye’ye geri dönüyor: Yeni ortağı bakın kim oldu

50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANI

Yeni dönemin yol haritasında, ilk iki yıl içinde toplamda 50 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor. Bu yatırımın kaç restorana dönüşeceği henüz netleşmese de, planların güçlü bir yeniden yapılanmayı hedeflediği açık. HD Holding ve yatırım ortağı, yüksek müşteri potansiyeline sahip lokasyonlara odaklanarak KFC markasını Türkiye’de yeniden konumlandırmayı planlıyor.

STRATEJİK PAZAR OLARAK TÜRKİYE

Sektör kaynakları, KFC yönetiminin Türkiye’yi her zaman stratejik bir pazar olarak değerlendirdiğini belirtiyor. Şirketin pazardan tamamen çekilme gibi bir düşüncesi olmadı ve 2025 başından bu yana çeşitli iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak bu girişimlerin çoğu, finansal koşulların uygun olmaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Yeni yapılanmayla birlikte KFC, HD Holding çatısı altında Türkiye pazarında güçlü bir geri dönüş hazırlığında.

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