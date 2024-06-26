Kıdem tazminatı tavanında 7 bin liranın üzerinde artış! Temmuzda tüm hesaplar değişecek

26 Haziran 2024 12:54 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 13:00

SSK, Bağ-Kur emekli maaşları için yeni hesap ortaya çıktı! En düşük emekli maaşı için masadaki rakam belli oldu

SSK, Bağ-Kur emekli maaşları için yeni hesap ortaya çıktı! En düşük emekli maaşı için masadaki rakam belli oldu

Ocak-Haziran ayı enflasyon farkının ortaya çıkması ve toplu sözleşme farkının belli olması ile memur maaşları ortaya çıkacak. Memura yapılan zam milyonlarca ücretli çalışanın kıdem tazminatı tavan tutarını belirleyecek. İşte yapılan hesaplarla ortaya çıkan rakam…

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatı tavan tutarı Ocak 2024 tarihinde yüzde 49,25 zamla 35 bin 58 TL oldu. Kıdem tazminatına uygulanacak zam oranı memur maaşlarıyla doğru orantılı şekilde artış gösteriyor. Ocak-Temmuz döneminde uygulanan rakam 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde yeniden belirleniyor.

Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamlarına göre TÜFE farkı yüzde 22,7 oldu. 5 aylık memur toplu sözleşme zammı ise yüzde 10 oldu.

Bu rakamlar göz önüne alındığında 35 bin 58 TL olarak uygulanan tazminat tavanı yüzde 20,34’lük artışla 42 bin 189 TL’ye kadar yükselecek. Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak.

KIDEM TAZMİNATINDA TABAN DEĞİŞECEK Mİ?

Kıdem tazminatı taban tutarı ise asgari ücretteki artışlara göre belirleniyor. Asgari ücret mevcut durumda net 17 bin 2 TL, brüt ise 20 bin 2 TL olarak uygulanıyor. Kıdem tazminatı hesabında brüt ücret hesaba katılıyor.

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı açıklamalara göre asgari ücrete ara zam yapılmayacak.