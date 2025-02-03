Kıdem tazminatınızı maksimuma çıkaracak yöntem: 1 milyona yakın tazminat mümkün! Yapılan değişiklikleri Özgür Erdursun açıkladı

03 Şubat 2025 10:31 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 10:35

Net ya da brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı son yıllarda peş peşe değişiklikler yaşadı. Konuya dikkat çeken SGK uzmanı Özgür Erdursun çalışanların hak kaybına uğramaması için en net kıdem tazminatı hesaplama yöntemini paylaştı. Peki, 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır? Rakamlar şaşırtacak.

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Kıdem tazminatınızı maksimuma çıkarma yöntemi SGK uzmanı Özgür Erdursun, tarafından açıklandı. Aynı işyerinde 20 yıl çalışan 1 milyona yakın tazminat alabiliyor. Kıdem tazminatı hesabında kritik noktalar belli oldu. İşte hak kaybına uğramadan kıdem tazminatını artırma yöntemleri.

KIDEM TAZMİNATINIZI YANLIŞ HESAPLAMAYIN

Kıdem tazminatı alırken nelere dikkat etmeli, sorusuna Dünya Gazetesi'ndeki köşesinde yer veren SGK uzmanı Özgür Erdursun, damga vergisi ve tavan detaylarına dikkat çekti.

Yazısından ön çıkanlar şöyle;

"Kıdem tazminatı için en önemli konu, en az bir yıllık çalışma. Bir yılın altında çalışması olan kişi­ler işten çıkartıldıklarında ya da haklı sebeple işten ayrıldıklarında kıdem taz­minatı alamaz.

Bir yılın üzerinde çalışması olan kişiler kıdem tazminatlarını hak ediyorlar ise bir yı­la bir brüt şeklinde kıdem tazminatı he­saplanır ancak tam yılın dışında ay ve gün şeklinde toplam sürenin kıdem taz­minatı hakkı olur.

1 YIL, 5 YIL, 10 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALIR?

Örneğin 11 ay 29 gün çalışması olan kişi işten çıkartıldığında kıdem tazmi­natı hakkı olmaz.

Bir yılın üzerinde çalışması olan ki­şiler ise çalışma süresinin tamamı için kıdem tazminatı ödenir. Örneğin 3 yıl 5 ay 15 gün çalışması var ise bu kişi kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ay­rılıyor ya da işten çıkartılıyor ise 3 yıl 5 ay 15 günün tamamı için kıdem tazmi­natı hesaplanır.

KIDEM TAZMİNATI HESABI

Giydirilmiş brüt ücret/365Xfiilen ça­lışılan gün şeklinde hesaplanır.

Kıdem Tazminatı bir yıla bir brüt üc­ret şeklinde hesaplanır ancak kıdem tazminatının bir tavanı vardır.

01/01/2025-30/06/2025 için Kıdem Tazminatı Tavanı 46.655,43 TL’dir.

Kıdem Tazminatında Gelir Vergisi ke­sintisi yapılmaz.

Kıdem Tazminatında sadece Damga Vergisi vardır.

Kıdem Tazminatı Damga Vergisi ora­nı binde 7,59’dur.

Asgari ücretle 1 yıl çalışması olan bir sigortalı için kıdem tazminatı:

Brüt Asgari Ücret 26.005,50/365X365= 26.005,50TL’dir. Binde 7,59 oranında 197,38 TL dam­ga vergisi kesintisi sonrasında net 25.808,12 TL kıdem tazminatı hak edilir.

5 yıl için 129.040,60 TL

10 yıl için 258.081,20 TL

15 yıl için 387.121,80 TL

20 yıl için 516.162,40 TL

20 YIL ÇALIŞAN 1 MİLYONA YAKIN TAZMİNAT ALABİLİYOR

Net 50.000 TL ücret ile çalışan bir ki­şinin brüt ücreti 65.024,86 TL’dir. Bu tutar 46.655,43 TL olan kıdem tazmina­tı tavanının üzerinde olduğu için kıdem tazminatı hesabı kıdem tazminatı tava­nı olan 46.655,43TL üzerinden yapılır.

Binde 7,59 için 354,11TL Damga Ver­gisi kesintisi sonrasında net 46.301,32 TL kıdem tazminatı tavanına göre he­saplama yapılır.

Bu durumda net 50.000TL ücretle çalışan bir kişin kıdem tazminat:

1 yıl için 46.301,32 TL’dir.

5 yıl için 231.506,60 TL’dir.

10 yıl için 463.013,20 TL’dir.

20 yıl için 926.026,40 TL’dir.

Örneğin, Net 32.000TL maaşı olan ve 8 yıl 6 ay 5 gün çalışması olan bir kişi için kıdem tazminatı hesabı yap­tığımızda,

Net 32.000 TL’nin brütü 39.846,86’dır.

Brüt tutar/365XFiilen çalışılan süre (8X365) + (6X30) + 5 = 3105 gün fiilen çalışılan süre

39.846,86/365X3105 gün = 338.971,23 TL

Bu durumda Net 32.000 TL ile çalışan bir kişi 8 yıl 6 ay 5 gün için 338.971,23TL brüt kıdem tazminatı hak eder, bu tu­tardan binde 7,59 oranında 2.572,79 TL damga verisi kesilir.

Net 336.398,44 TL kıdem tazminatı hak edilir."