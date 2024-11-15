Kilis ekonomisini canlandırmak için bir araya geldiler

15 Kasım 2024 09:11 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 09:15

Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi"nin 6. üretici buluşması Kilis Ticaret ve Sanayi Odası paydaşlığında Kilis'te yapıldı.

Deprem​ bölgesindeki yerel üreticileri potansiyel alıcılarla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen proje kapsamında Kilis’li üreticiler, Kilis​ Sanayi ve Ticaret Odasında stant açtı. Perakende zincirleri, e-ticaret firmaları, hammadde işleyen büyük firmalar, restaurant ve turizm sektörü ve potansiyel yatırımcılardan oluşan 25 kişilik alım heyeti standları gezerek üreticilerle tanıştı ve olası iş birlikleri için görüşmeler yapıldı.



Açılışta konuşan KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı "Biliyorsunuz hemen yanı başımızda Suriye tarafında bir savaş meydana geldi ve Suriye tarafından terör örgütlerince Kilis’e roketler atıldı, Kilis bundan çok etkilendi. Daha sonra 15 Temmuz darbe kalkışması, ardından Pandemi dönemi ve son olarak 6 Şubat depremini yaşadık.Ne zaman başımızı kaldırmaya kalksak bir musibet ile adeta karşı karşıya kaldık. Bütün bu olumsuzluklara rağmen umudumuzu kaybetmedik, kalkınma çabalarımızdan vazgeçmedik. Bizler Kilis'in ekonomisini canlandırmak için gayret göstermeye devam ediyoruz. Kilis'te Organize Sanayi Bölgesinde 680 kişi çalışırken bugün çok şükür 10 bine yakın insanımız ekmek yiyor. İstihdamı artırmak istiyoruz. Çalışan sayısını artırmak istiyoruz. Toplantımızın hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor, bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Sayın Celal Toprak’a ve onun nezdinde tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Sizler Kilis'e katkı sunduğunuzda bizler sizin için elimizden gelenin en iyisini yapmak için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Kilis’e lojistik üs kurulması konusunda talepleri olduğunu söyleyen Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ‘’ Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Kurumsal Marketlerimiz kanunla kurulmuş marketlerimizdir elbette. Kilis'e daha önce ciddi yatırımlar yapmışlar, her yerde marketleri görmek mümkün. Ancak benim sizlerden istediğim bir şey var. Gelin Kilis'e lojistik bir üs kurun. Burada insanlar çalışsın ekmek yesin. Bakın nakliye pahalı, sizler buraya lojistik bir üs kurduğunuz vakit ciddi kazançlar elde edersiniz ve Kilis'te en azından insanlar istihdam edilmiş olur. Bakın ben buraya İmar müdürümü de getirdim. Size bedava arsa vereyim, bölgesel lojistik üstlerinizi Kilis’e kurun.Bu konuda her türlü yardıma hazırız.” diye konuştu.





Üretimini sürdüren depremzedelerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, "Deprem bölgesindeki kooperatifleri ya da üreticileri alım heyetleriyle, alım zincirleriyle buluşturuyoruz. Bunların ürünlerinin daha kolay şekilde tüketiciye ulaşabilmesi için böyle bir sistem üretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu, üretime destek anlamına geliyor. Depremzede üretici​, ürününü sattığı için yeni ürün üretiminde daha şevkle çalışıyor. Üretimi yeniden şevklendirmek ve insanları üretime kanalize etmek istiyoruz, bizim de bu çorbada bir tuzumuz olsun dedik ve çok da başarılı oldu. Bu düzenlediğimiz 6. Buluşma şimdiye kadar 900’e yakın üreticiyi alıcılarla bir araya getirdik ve çok güzel anlaşmalar yapıldı. Bu il buluşmalarını deprem bölgesinde olmayan illerde de devam ettireceğiz" dedi.



Migros, CarrefourSA, A101, BİM, Hepsiburada, e-PTT AVM, ShopSA, Arnica, Onur Market, NLK Soft, Gürkar Tekstil, Türkiye İş Bankası, GAİB, GPD, TURYİD yetkililerinin yer aldığı alım heyetinin standları gezerek üreticilerle tanıştı ve iş birliklerini değerlendirdi

Programda ayrıca kadın üreticiler de unutulmadı. Depremde zarar gören ve kayığlar gören ancak üretmeye devam eden kadın üreticilere özel düzenlenen kapalı oturumda Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, TOBB Kahramanmaraş KGK Başkanı Betül Zabun Kenger, NLK SOFT Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt ve Avukat Gülcan Kurt Kilis’li kadın üreticilerle tanıştı ve sorularını yanıtladı.