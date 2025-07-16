Kilosu 600 bin lira: Jandarma başında nöbet tutuyor!

Fiyatı nedeniyle hırsızlıklara açık olan milli servet safran, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hasat ediliyor. Jandarmanın nöbet tuttuğu bitkinin kilogramı ise bu yıl 600 bin liraya çıkacak.

Türkiye’nin en değerli tarım ürünlerinden biri olan safran, yüksek fiyatı nedeniyle hırsızların hedefi haline geldi. Bu yıl kilogram fiyatının 600 bin TL'ye kadar çıkması beklenen safran için üreticiler alarm durumuna geçti. Özellikle Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, safran tarlalarında adeta seferberlik yaşanıyor. Jandarma ekipleri, bitkinin tohum ve soğanlarını çalmak isteyenlere karşı gece gündüz devriye geziyor.

Temmuz ve ağustos aylarında toprağa ekilen safran, ekim ve kasım aylarında hasat ediliyor. Ancak bu yıl fiyatının 600 bin TL’ye yaklaşmasıyla birlikte, sadece çiçekleri değil, tohumları da kıymetli hale geldi. Bu durum, özellikle gece saatlerinde tarlalarda yaşanan hırsızlık girişimlerini artırdı. Üreticiler, jandarmayla birlikte dönüşümlü olarak nöbet tutarak tarlalarını korumaya çalışıyor.

Safranın olgunlaştığı ekim ayı itibarıyla, Karabük'ün safran tarlaları aynı zamanda turistik bir cazibe merkezine dönüşüyor. Tarlaları mor renge boyayan safran çiçekleri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekerken, bu durum bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.