Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kilosu 600 bin lira: Jandarma başında nöbet tutuyor!

Fiyatı nedeniyle hırsızlıklara açık olan milli servet safran, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hasat ediliyor. Jandarmanın nöbet tuttuğu bitkinin kilogramı ise bu yıl 600 bin liraya çıkacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kilosu 600 bin lira: Jandarma başında nöbet tutuyor!
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 10:07

Türkiye’nin en değerli ürünlerinden biri olan safran, yüksek fiyatı nedeniyle hırsızların hedefi haline geldi. Bu yıl kilogram fiyatının 600 bin TL'ye kadar çıkması beklenen safran için üreticiler alarm durumuna geçti. Özellikle ’ün ilçesinde, safran tarlalarında adeta seferberlik yaşanıyor. Jandarma ekipleri, bitkinin tohum ve soğanlarını çalmak isteyenlere karşı gece gündüz devriye geziyor.

Kilosu 600 bin lira: Jandarma başında nöbet tutuyor!

Temmuz ve ağustos aylarında toprağa ekilen safran, ekim ve kasım aylarında hasat ediliyor. Ancak bu yıl fiyatının 600 bin TL’ye yaklaşmasıyla birlikte, sadece çiçekleri değil, tohumları da kıymetli hale geldi. Bu durum, özellikle gece saatlerinde tarlalarda yaşanan girişimlerini artırdı. Üreticiler, jandarmayla birlikte dönüşümlü olarak nöbet tutarak tarlalarını korumaya çalışıyor.

Kilosu 600 bin lira: Jandarma başında nöbet tutuyor!

Safranın olgunlaştığı ekim ayı itibarıyla, Karabük'ün safran tarlaları aynı zamanda turistik bir cazibe merkezine dönüşüyor. Tarlaları mor renge boyayan safran çiçekleri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekerken, bu durum bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli maaşı eksik yatanlar dikkat! İsa Karakaş'tan önemli açıklama
Zamlı emekli maaşları hesaplara yatıyor! Kim ne kadar maaş alacak?
ETİKETLER
#hırsızlık
#fiyat
#tarım
#karabük
#safranbolu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.