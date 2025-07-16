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 | Bengü Sarıkuş

Emekli maaşı eksik yatanlar dikkat! İsa Karakaş'tan önemli açıklama

Emeklilerin maaşlarında kesintiler olabiliyor ve nedenleri sorgulanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, SGK'nın yaptığı kesintilerin nedenlerini tek tek sıraladı ve nasıl kontrol edebileceğinizi anlattı.

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Emekli maaşı eksik yatanlar dikkat! İsa Karakaş'tan önemli açıklama
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 09:48

Genel olarak emekli maaş ve gelir ödemelerinden vergi, harç, prim ya da diğer herhangi bir yapılmadığını belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşının eksik yattığını belirten emekliler için sebepleri sıraladı.

Emekli maaşı eksik yatanlar dikkat! İsa Karakaş'tan önemli açıklama

SGK mevzuatına göre emekli aylıklarından genel olarak vergi, harç ya da prim kesintisi yapılmıyor. Ancak bazı durumlarda maaşlarda düşüş yaşanabiliyor ve bu durumun farklı gerekçeleri bulunuyor.

Emekli maaşı eksik yatanlar dikkat! İsa Karakaş'tan önemli açıklama

HANGİ NEDENLERLE KESİNTİ YAPILIYOR?

Karakaş, emekli maaşlarının eksik yatması genel olarak muayene, ilaç, protez gibi sağlık hizmetlerinden faydalanmaya binaen olabileceği gibi icra kesintisi, nafaka kesintisi, SGK borcu, banka borcu, yersiz ya da fazla ödenen emekli maaşının sonradan geri alınması gibi sebeplerle olabildiğini açıkladı.

Emekli maaşı eksik yatanlar dikkat! İsa Karakaş'tan önemli açıklama

SGK, sağlık hizmetlerinden yararlanan genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerden muayene katılım payı aldığını belirten Karakaş, ayakta tedavi masrafları, sağlanan ilaçlar, protezler ve üreme tedavileri nedeniyle gelir ve aylıklardan SGK kesintisi yapılabildiğini belirtti.

Emekli maaşı eksik yatanlar dikkat! İsa Karakaş'tan önemli açıklama

HANGİ ÖDEMELER KAPSAM DIŞINDA?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, emeklilerin gelir, aylık ve ödenekleri genel olarak haczedilemez ve devredilemez. Ancak nafaka borçları ile SGK’nın alacakları bu kapsamın dışında tutuluyor.

Emekli maaşı eksik yatanlar dikkat! İsa Karakaş'tan önemli açıklama

Öte yandan, emekliler bankalarla kredi sözleşmesi yaparken maaşlarından kesinti yapılmasına onay verdiyse, bu durumda bankalar söz konusu kesintiyi gerçekleştirebiliyor. Ancak Karakaş, bu muvafakatin geçerli sayılabilmesi için emeklinin açıkça bilgilendirilmiş olması ve sözleşmeyi okuyup imzalaması şart olduğunu hatırlattı.

e-DEVLET'TEN KONTROL EDİLEBİLİR

Emekli maaşlarında eksik ödeme ya da kesinti fark edildiğinde, detaylı bilgiye e-Devlet Kapısı üzerinden “Emekli Ödeme Bilgileri” menüsünden ulaşmak mümkün.

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ETİKETLER
#emekli maaşı
#sgk
#kesinti
#sağlık hizmetleri
#Icra Kesintisi
#Nafaka Kesintisi
#Ekonomi
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