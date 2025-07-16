Zamlı emekli maaşları hesaplara yatıyor! Kim ne kadar maaş alacak?

Zamlı emekli maaşı ve sosyal yardım ücretleri yarın hesaplara yatmaya başlayacak. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyonunun ardından temmuz ayında yüzde 16.67 oranında zam almaya hak kazanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları yarından itibaren yatmaya başlıyor. Peki hangi maaş ne zaman yatacak?

Emekliler yüzde 16.67 oranında zamlanan yeni maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren almaya başlıyor. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları da 25-28 Temmuz arasında yatırılacak.

SSK kapsamında emekli maaşı alan vatandaşlara yapılacak ödemeler, tahsis numarasının son rakamına göre 17–26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Son hanesi 9 olanlar 17, 7 olanlar 18, 5 olanlar 19, 3 olanlar 20, 1 olanlar 21, 8 olanlar 22, 6 olanlar 23, 4 olanlar 24, 2 olanlar 25 ve 0 olanlar 26 Temmuz'da zamlı maaş alacak.

KİM NE ZAMAN MAAŞ ALACAK?

SSK emeklileri bu yılın başında yüzde 15.75 zam almıştı. Yeni düzenleme ile 14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığı da 16 bin 881 liraya çıktı. Temmuz ayında yapılan yüzde 16.67'lik zamla birlikte 14 bin 500 TL olan maaş 16 bin 917 liraya, 20 bin lira olan mevcut maaş 23 bin 334 liraya yükselmiş oldu. Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş ödemeleri 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Son hanesi 5, 7, 9 olanlara 25 Temmuz, son hanesi 3, 1 olanlara 26 Temmuz, son hanesi 4, 6, 8 olanlara 27 Temmuz, son hanesi 0, 2 olanlara ise 28 Temmuz'da zamlı maaşlar yatırılacak. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden yüzde 5 oranında zam alacak memur ve memur emeklileri ise toplamda yüzde 15.57 oranında zam almaya hak kazandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi. Memurlar ocakta yüzde 11.54 oranında zam almıştı.

SOSYAL YARDIM ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı memur maaş katsayısında gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri da arttı.Yaşlı aylığı 4 bin 664 liradan 5 bin 390 liraya, yüzde 40-69 engel oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 3 bin 723 liradan 4 bin 302 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları da 5 bin 584 liradan 6 bin 454 liraya yükseldi.

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 3 bin 723 liradan 4 bin 302 liraya, ağır silikozis hastalarının aylığı ise 10 bin 245 liradan 11 bin 840 liraya çıktı.

EVDE BAKIM YARDIMI

Evde Bakım Yardımı 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseldi. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseldi.

KORUYUCU AİLE ÖDEMELERİ ZAMLANDI

Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 11 bin 332 liradan 13 bin 96 liraya çıkarıldı.