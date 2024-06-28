Milyonlarca ev sahibin gözü kira stopajındaydı! Cevdet Yılmaz'dan kira vergisi açıklaması geldi

28 Haziran 2024 13:00 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 13:06

Ev sahiplerini ilgilendiren en önemli konuların başında kira geliri stopajı geldi. Konu hakkında en net açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Vergi paketi içerisinde yer aldığı iddia edilen kira geliri stopajı yani kira gelirinden vergi alma hakkında konuşan Yılmaz, son noktayı koydu.

KİRA GELİRİNDEN STOPAJ ALINACAK PERDESİ TAMAMEN KALKTI!

Cevdet Yılmaz, önceki gün katıldığı bir televizyon programında, kira geliri ve kira vergisi hakkında yer alan haber konusunda vatandaşları uyardı.

Yetkililerden bilgi gelmedikçe her duyulana itibar edilmemesi konusunda uyaran Yılmaz, son günlerde gündemden düşmeyen kira stopajına açıklık getirdi.

Vergi paketinin teknik olarak halen devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, düzenlemelerin adaletli bir biçimde yayılması için uzayacağının altını çizdi.

Kira gelirlerinden stopaj alınacağı iddiaları hakkında ise Yılmaz, "Şu anki çalışmamızda böyle bir şey söz konusu değil. Zaten mevcut sistem 500 liranın üzerindeki kiraların bankalar üzerinden yatırılmasını öngören bir sistemimiz var. Onun için şu anki çalışmamızda böyle bir konu söz konusu değil" dedi.

KİRA GELİRİNDEN STOPAJ ALMAK NE DİR?

Kira stopajı, kira geliri üzerinden kesilen vergiye deniliyor. Yüzde 20 oranında kesilen bu vergi mevcut sistemde Türkiye'de aktif değil.

Kiradan vergi kesilmesi demek kira artışlarına zemin hazırlamak olduğundan şimdilik bu vergi yerine ev sahiplerinden sahip oldukları mal varlık üzerinden vergi alınır. Gayrimenkul gelirden vergi kesimine bağlıdır.