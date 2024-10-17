Kira ve konut fiyatları arasında büyük makas! İstanbul'da 16 yıllık kira bir daire parasına denk

17 Ekim 2024 09:39 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 09:42

Yüzde 25 sınırının kaldırılmasıyla kira artışları ile konut fiyatları arasındaki makas rekor seviyede açıldı. Kira artış oranları 320 ayın zirvesine çıkarak neredeyse konut fiyatlarını katladı. Konut metrekare fiyatları büyükşehirlerde 52 bin liraya kadar yükseldi. Yapılan hesaplamalarda 16 yıllık kira bedelinin bir daire parasına eşit olduğu görüldü.

Kira fiyatları​ konut fiyatlarını geride bıraktı. Türkiye​ İstatistik Kurumu verilerine göre kirada yıllık artış yüzde 117 oldu. Merkez Bankası​ raporunda konut fiyatları​ ise yüzde 27,4’te kaldı. Kira artış oranı ile konut fiyatları arasındaki makas açıldı. İstanbul​ yaşayan birinin 16 yıllık ev kirası ise bir ev fiyatına ulaştı.

KİRALARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 177

Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları aylık bazda yüzde 1 arttı. Aynı dönemde kiralardaki artış oranı yüzde 7,62 seviyesine geldi. Yıllık olarak bakıldığında konut fiyatlarındaki artış yüzde 27,4’te kalırken reel anlamda ise yüzde 14,7 azalış yaşandı. Kira artış oranlarında ise konut fiyatlarını geride bırakan oranlar gözlendi. Kiralarda yıllık artış 117,43 olarak ölçüldü.

Dünya Gazetesi’nde Recep Erçetin’in haberine göre, Merkez Bankası verilerine göre 2022’nin Ekim ayında konut fiyat endeksi yıllık artış oranı yüzde 186,7 seviyesindeydi. Aynı ay kiradaki yıllık artış yüzde 41 düzeyindeydi. Kiradaki yıllık artışın zirveye çıktığı ay yüze 125,14 ile bu yılın mayıs ayı oldu.

MAKAS AÇILMAYA DEVAM EDİYOR

Kira fiyatları ile konut fiyatları arasındaki makasın açılması en büyük nedenlerinden biri ise bu yaz kaldırılan konut kira artış oranları oldu. Öte yandan faiz maliyetlerinin artması da konuta olan erişimin gerilmesini etkiledi. İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin İstanbul’un merkezi semtlerinden derlediği verilerle yaptığı hesaplamaya göre 2024 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla konut kira çarpanı 199,5 aya geriledi.

16 YILLIK KİRA BİR DAİRE FİYATINA BEDEL

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman X hesabında konuyla ilgili önemli bir grafik paylaştı. Buna göre, 16,7 yıla inen konut kira çarpanı 2008 yılı seviyelerine döndü. Konut kira çarpanını gösteren grafiğe baktığımızda yüzde 25’lik kira artış sınırının olduğu dönemde 320 ayın üzerinde çıktığı görülüyor. Yani daha iki yıl önce 26-27 yıllık kira ile bir konut sahibi olunabilirken şu günlerde bu 17 yılın altına inmiş vaziyette.

Öte yandan Merkez Bankası verilerine göre 2024’ün üçüncü çeyreği sonu itibarıyla ülke genelinde metrekare fiyatı 33,9 bin lira, İstanbul genelinde 52 bin lira, İzmir’de 38,2 bin lira ve Ankara’da 27,9 bin lira oldu.