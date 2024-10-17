Deprem yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanndı: Hasarlı konutlara yönelik düzenleme

17 Ekim 2024 02:24 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 02:45

Resmi Gazete'nin 17 Ekim tarihli sayısında depremden etkilenen bölgelerde, afet riski taşıyan ve hasar gören konutların yeniden yapılmasında düzenlemeler yayımlandı. Buna göre Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 43'üncü maddesi değişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yayımlanan yeni yönetmeliğe göre Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 43'üncü maddesi değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 6 Şubat depreminde yıkıma uğrayan köylerde yeniden yapımda parsel sınırları değişti.

Madde şu şekilde yayımlandı:

"6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen yerlerde belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve kırsal yerleşik alanlarda orta hasar ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen barınma amaçlı konut yapılarının yerinde yeniden yapımında parsel sınırlarına yol cephelerinde en az 1.50 metre, diğer cephelerde en az 1.50 metre, parseldeki binalar arasında ise en az 3.00 metre mesafe bırakılır. Belirtilen mesafelerin sağlanamadığı parsellerde; yapının afetten önceki konumunu gösterir durum krokisine göre komşu, bahçe ve yol cephelerine mesafeleri takdir ve tayine ilgili idare yetkilidir."