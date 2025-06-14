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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Kira yüküne devlet freni! Ucuz kiralık konut projesi geliyor: Detaylar belli oldu

Devlet, kira krizine çözüm olacak yeni bir adım atıyor. 2026’da başlayacak kiralık konut projesiyle dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı ev seçenekleri sunulacak. Hangi grupların bu destekten yararlanabileceği ise netleşmeye başladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 16:00

Konut krizine karşı devlet düğmeye bastı. 2026 yılı itibarıyla hayata geçirilmesi planlanan kapsamlı sosyal konut programıyla, dar gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı kiralık evlerin önü açılıyor. Beştepe'de düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, özellikle büyük şehirlerde yükselen kira fiyatları ve konut arzı masaya yatırıldı.

Kira yüküne devlet freni! Ucuz kiralık konut projesi geliyor: Detaylar belli oldu

ÖNCELİK YENİ EVLİ ÇİFTLER VE KAMU ÇALIŞANLARINDA

Toplantıda alınan kararlara göre, sosyal konut projelerinde belirli kontenjanlar kiralık konutlara ayrılacak. Yeni evlenen çiftler, engelli bireyler ve kamu çalışanları, bu uygun kiralık evlerden öncelikli olarak yararlanabilecek. Bu adımla hem barınma sorununa müdahale edilmesi hem de evlilik ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kira yüküne devlet freni! Ucuz kiralık konut projesi geliyor: Detaylar belli oldu

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR İLK ETAPTA

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, proje ilk etapta Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi konut sorununun en fazla hissedildiği büyük şehirlerde uygulanacak. Sosyal konutların belirli bir bölümü kiralık olarak ayrılacak ve başvurular kura usulüyle değerlendirilecek. Örneğin 500 konutluk bir projede 150 daire, belirlenen gruplara uygun bedelle kiraya verilecek.

Kira yüküne devlet freni! Ucuz kiralık konut projesi geliyor: Detaylar belli oldu

KİRA ARTIŞLARININ ENFLASYONLA İLİŞKİSİ TARTIŞILDI

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri ise kira artışlarının enflasyon üzerindeki etkisiydi. Yapılan değerlendirmelerde, yüzde 25’lik kira artış sınırının, kira fiyatlarının enflasyonla uyumlu şekilde düşmesini engellediği belirtildi. Bu durumun, piyasada baskılanan fiyatların zaman içinde artış yönünde hareket etmesine neden olduğu ifade edildi.

Kira yüküne devlet freni! Ucuz kiralık konut projesi geliyor: Detaylar belli oldu

DEPREM BÖLGESİ ÖNCELİĞİ HAFİFLİYOR, KAYNAK SOSYAL KONUTA KAYACAK

Son dönemde konut üretiminin ağırlıklı olarak deprem bölgelerine kayması, diğer şehirlerdeki arzı sınırlandırmıştı. Ancak bu önceliğin 2026'dan itibaren dengelenmesiyle birlikte sosyal konut projelerine daha fazla kaynak aktarılması planlanıyor.

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