Kira zammında tüfe dönemi! Yüzde 25 uygulamasında bu geceye dikkat

01 Temmuz 2024 08:57 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:15

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasından sonra 1 Temmuz ayı itibaren kira zammında yüzde 25 sınır kalktı. Ev sahipleri ve kiracıların gözü kulağı bu tarihteydi. Temmuz ayıyla beraber kalkan Yüzde 25 kira zammı uygulamasında ise uzmanlar bazı noktalardan bahsetti.

YÜZDE 25 UYGULAMASINDA BU GECEYE DİKKAT

Kira döneminde 2 yıllık yüzde 25'lik zam oranından sonra yeniden tefe tüfe hesaplamasına geri dönüldü. Ev sahipleri zam oranların da TÜFE oranını kesinlikle aşamayacak.

Kira sözleşmeleri Temmuz 1 itibariyle yenileniyorsa ev sahipleri ve kiracılar buradaki ayrıntıya dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü yüzde 25'lik zam oranı 1 Temmuz gece son bulacak. 1 Temmuz kira sözleşmesi yenilenenler ise yüzde 25'ten yararlanacak.

KİRA ZAMMINDA TÜFE DÖNEMİ!

TÜFE oranına göre uygulanan zamda ise 12 aylık enflasyon baz alınacak. Bu yüzden ev sahipleri de kiracılarda 12 aylık enflasyon miktarını takip etmeleri gerekiyor.

Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2004 Çarşamba saat 10:00'da açıklanacak. Ancak şimdilik Mayıs enflasyon hesaplamasında yüzde 65 üzerinden düşünülüyor. Haziran ayı sonrası ise açıklanacak verilere göre zamlar ele alınacak.