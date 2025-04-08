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 | Murat Makas

Kiracılar dikkat! Bu detayı atlarsanız borçlu çıkabilirsiniz

Avukat Muhammed Üftade Tülü, ev sahibi ile kiracılar arasındaki ilişkiyi kurmak için yapılan kira sözleşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle anahtar teslimine dikkat çeken Tülü, kiracıları borç konusunda uyardı. Uzman isim uygulanması gereken 4 kuralı açıkladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 14:48

Kiralanan mülk için genel koşulları belirleyen kira sözleşmesi son zamanlarda ev sahibi ile kiracı arasında net ilişkiyi kurmak için öne çıkıyor. Sözleşmesi olmayan kira anlaşmalarında kira süresi, depozito ve ödeme şartları gibi konularda ev sahibi ile gerginlik çıkabiliyor. Kiracı evden ayrıldığında uzman isimler dikkat edilmesi gereken hususları anlatıyor.

Kiracılar dikkat! Bu detayı atlarsanız borçlu çıkabilirsiniz

Özellikle kira alanının boşaltılmasının ardından kiracının anahtarı kiralayana verme yükümlülüğü olduğunu söyleyen Avukat Muhammed Üftade Tülü, "Öncelikle kira sözleşmesinin ne olduğundan bahsetmek gerekirse, kira sözleşmesi kiracı ile ev sahibi arasında bir kira ilişkisi kurmak için yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme kiralanan mülkünün kullanılması karşılığında ödenecek kira bedeli, kira süresi, depozito, ödeme şartları gibi konuları düzenler. Kira sözleşmesi genel olarak şekil şartına bağlı değildir ama yazılı olarak yapılır." dedi.

''ANAHTARI TESLİM ETMEDİĞİ SÜRECE TAHLİYE BORCUNDAN KURTULAMAZ''

Kira alanının tahliyesi ile ilgili açıklama yapan Avukat Muhammed Üftade Tülü, "Kiracının kira alanını terk etmesi veya kiraya verenin kiralananın boşaltılmasını talep etmesi sürecidir. Kira alanının tahliyesi genellikle kira sözleşmesinin sona ermesi veya tarafların anlaşmasıyla gerçekleşir. Türk Borçlar Kanunu'na göre kiracı, kira alanını sözleşmede belirtilen süre sonunda veya sözleşmede süre belirtilmemişse uygun bir süre sonunda teslimini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Ancak kiracı her ne kadar kira alanını tahliye etmiş olsa da yani fiilen evi boşaltmış olsa da anahtarı kiraya verene teslim etmediği sürece tahliye borcundan kurtulamamaktadır" dedi.

Kiracılar dikkat! Bu detayı atlarsanız borçlu çıkabilirsiniz

''KİRA PARASINDAN SORUMLU TUTULMAKTADIR''

Tülü, anahtar teslimi gerçekleşmezse sözleşme devam ediyormuşçasına kira borcu ödenmek zorunda kalınabileceğini söyleyerek, "Bu durumla alakalı olarak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin belli başlı kararları var. Hatta süre gelen doğrultuda verdiği tek karar mevcuttur. Bununla alakalı olarak kira alanının tahliye edildiğinin kabul edilebilmesi için kira alanının fiilen boşaltılmasının yeterli olmadığını, kira alanının usulünce kiralayana teslim edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Yani anahtar teslim edilmediği sürece kira alanının kiracının kullanımında olduğunu kabul edip, kiracıya kiralanan taşınmazı kullanımda bulunduğu süre boyunca kira parasından sorumlu tutmaktadır." dedi.

Kiracılar dikkat! Bu detayı atlarsanız borçlu çıkabilirsiniz

''KİRA BORCU ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ''

Avukat Muhammed Üftade Tülü, "Sonuç olarak kiracıların uygulamada sıklıkla hata yaptığı konuların başında gelen anahtar teslimi meselesi aslında kira alacağı davalarında kilit rol oynamaktadır. Dolayısıyla kiracıların yapması gereken 4 ana başlıkta toplayabileceğimiz durumlar var. Bunlardan ilki anahtar teslimini bizzat kiralayana yapmak ve bunu belgelendirmek. İkinci önemli nokta ise eğer bir icra dosyası varsa icra dairesine teslim etmek. Bu mümkün değilse notere teslim etmek. Eğer bu da mümkün değilse Sulh Hukuk Mahkemeleri'ne başvurarak bir tevdi mahalli tayin etmektir. Bu tevdi mahalli tayinine gidip anahtarı teslim etmek. Aksi durumda sözleşme devam ediyormuşçasına kira borcu ödemek zorunda kalınabilir." ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kira sözleşmesi neden yapılır?
Kira Sözleşmesi Nedir ve Neden Önemlidir? Kira sözleşmesi, kiracı ile ev sahibi arasında yapılan ve tarafların haklarını, sorumluluklarını belirleyen yazılı bir anlaşma şeklinde tanımlanabilir. Bu belge, taşınmazın kullanım süresi, kira bedeli, depozito ve diğer şartları detaylı bir şekilde düzenler.
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