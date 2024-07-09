Kirada zam için eskiye dönüldü! İşte kiracı ve ev sahiplerini mağdur etmeyecek ortak yöntem

09 Temmuz 2024 12:20 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 12:19

Filiz Akın sevenlerini üzdü! Doktoru bir yasak daha getirdi

Filiz Akın sevenlerini üzdü! Doktoru bir yasak daha getirdi

İki yıldır hayatımızda olan kira artışında yüzde 25'lik sınır geride kaldı. Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir, tartışmaları hız kesmeden devam ederken uzmanından kritik bir uyarı geldi. Kiracı ve ev sahiplerini mağdur etmeyecek ortak yöntemi uzman isim anlattı.

KİRA ARTIŞI TÜFE ORANINA GÖRE BELİRLENECEK

Bu kira döneminde yapılacak zamlar için TÜFE değişim oranı uygulanacak. Uzmanlar, bu kritik dönemde kiracı ve ev sahiplerinin mağdur olmadan anlaşması için önemli uyarılarda bulundu.

2022'den bu yana ev sahipleri yüzde 25'ten fazla kira artışı yapamıyor. Bu konu hakkında yargıya taşınan ev sahibi kiracı davaları ikiye katlandı.

Kirada yeni zam oranı ise bugünkü rakamlarla yüzde 65,7 oldu. Yüzde 25 zam sınırı uygulamasının sona ermesiyle birlikte kira artışı yıllık TÜFE oranını geçemeyecek.

Anlaşma yapılamayan kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklar da arabulucuya gidecek.

Arabulucularda çözüm bulunamazsa kanuni süreç başlatılacak.

KİRA ZAMLARINA TÜİK KARAR VERECEK

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, kiracı ve ev sahiplerinin mağdur olmaması için şu açıklamaları yaptı;

“Kiracı ve ev sahiplerinin mağdur olmadan anlaşarak ortak nokta bulmalarını tavsiye ediyoruz. Oturmuş oldukları herhangi bir konuttan aynı özelliklere sahip bir eve çıktıkları zaman yeni tutacaklarında fiyat endekslerine bakarak ortak nokta bulup, anlaşarak çözüm bulmalarını tavsiye ediyoruz

Şu anda kiralık dairelerde zaten sıkıntı söz konusu tabii buna etken tayinlerin olması, okulların kapanması, yeni sezona hazırlık yapılmasından dolayı düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte kiralıklarda bir sıkıntı var.

Hem kiracılar için hem de ev sahipleri için husumetin söz konusu olmaması lazım. Kiracılarımız duyarlı olacaklar, bir taraftan da ev sahipleri anlayış göstererek ortak noktada buluşmaları gerek.

Kavgayla, gürültüyle bir yere varılamayacak. Hem ev sahipleri hem de kiracılar iki tarafı da kollamak şartı ile anlaşarak çözüm bulmalı.