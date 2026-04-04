SON DAKİKA!
Kırmızı et fiyatını uçuranlar belli oldu! Ankara merkezli dev operasyonda şok detaylar!

Kırmızı ette fiyat manipülasyonu yapıp piyasaya hastalıklı hayvanları sürenlere şafak operasyonu düzenlendi. 8 ilde eş zamanlı başlatılan dev operasyonda, karkas et fiyatlarını yapay şekilde uçuran ve halka bozulmuş et yediren kişiler tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, et fiyatlarında manipülasyon ve halk sağlığını tehdit eden uygulamalar için geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, et fiyatlarında manipülasyon ve halk sağlığını tehdit eden uygulamalar nedeniyle geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın suç duyurusuyla başlayan soruşturmada, besici gruplarının karkas et fiyatlarını manipüle ederek olağan dışı şekilde artırdığı tespit edildi.
Bazı karkas et tedarikçisi firmaların örgütlü şekilde “nitelikli dolandırıcılık”, “fiyatları etkileme”, “mal ve hizmet satımından kaçınma” ve “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti” yaptıkları belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 5 kamu görevlisi ve 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın suç duyurusu ile başlayan süreçte 2025 yılı Ekim ayı sonuna kadar istikrarlı seyreden karkas et fiyatlarının, bazı besici gruplar tarafından manipüle edilerek olağan dışı şekilde artırıldığı tespit edildi.

ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE HALK SAĞLIĞIYLA OYNADILAR

Soruşturma kapsamında ayrıca, bazı karkas et tedarikçisi firmaların örgütlü şekilde “nitelikli ”, “fiyatları etkileme”, “mal ve hizmet satımından kaçınma” ve “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti yaptıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5 kamu görevlisi hakkında 1 Nisan’da, 16 şüpheli hakkında ise 3 Nisan’da adli kontrol kararı verildi. Aynı tarihte mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nisan ayı çok zor geçecek! Hakan Çınar canlı yayında tarih verip uyardı
Gram altın için net rakam verdi! İslam Memiş'ten tüm yatırımcılara bomba uyarı
