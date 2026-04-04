Kırmızı et fiyatını uçuranlar belli oldu! Ankara merkezli dev operasyonda şok detaylar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, et fiyatlarında manipülasyon ve halk sağlığını tehdit eden uygulamalar için geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın suç duyurusu ile başlayan süreçte 2025 yılı Ekim ayı sonuna kadar istikrarlı seyreden karkas et fiyatlarının, bazı besici gruplar tarafından manipüle edilerek olağan dışı şekilde artırıldığı tespit edildi.

ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE HALK SAĞLIĞIYLA OYNADILAR

Soruşturma kapsamında ayrıca, bazı karkas et tedarikçisi firmaların örgütlü şekilde “nitelikli dolandırıcılık”, “fiyatları etkileme”, “mal ve hizmet satımından kaçınma” ve “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti yaptıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5 kamu görevlisi hakkında 1 Nisan’da, 16 şüpheli hakkında ise 3 Nisan’da adli kontrol kararı verildi. Aynı tarihte mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.