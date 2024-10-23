Kış lastiği zorunluluğu için tarih belli oldu! Araç sahipleri dikkat: Yapmayana 4 bin 69 TL ceza

23 Ekim 2024 13:03 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 13:18

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte trafikte güvenliği sağlamak isteyen sürücüler kış lastiği kullanımı için hazırlıklara başladı. Trafikte olan sürücüler olası bir buzlanma ve donmaya karşı önlem almak için kış lastiği araştırmalarına başladı. Kanunen bazı araçların takması zorunlu olacak, uymayana 4 bin 69 lira ceza kesilecek. İşte detaylar...

Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte sürücüler, kış lastiği hazırlıklarına yönelik sorular sormaya başladı. Kış koşullarına uygun lastik kullanımı, güvenli sürüşün temel unsurlarından biri olarak kabul edilirken, özellikle ticari araç sahipleri için yasal düzenlemeler her yıl gündeme geliyor. İşte 2024 yılı kış lastiği uygulaması hakkında tüm detaylar...

KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye genelinde, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlıyor. Uygulama, 1 Nisan'a kadar devam ediyor. Bu tarihler arasında kış lastiği takmayan ticari araçlara ceza uygulanırken, trafikte güvenliğin artırılması amaçlanıyor.

Hususi araçlar için kış lastiği zorunlu tutulmasa da sürücülere tavsiye ediliyor. Özellikle 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiklerinin sunduğu güvenlik avantajı, tüm araç sahipleri tarafından dikkate alınmalı.

CEZASI KAÇ TL?

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanıyordu. Kış lastiği taktırmama cezası, yeniden değerleme oranıyla birlikte 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 4 bin 69 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı.

HANGİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsıyor. Bu araçların 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında mutlaka kış lastiği kullanması gerekiyor.

Hususi araçlarda ise kış lastiği kullanımı zorunlu olmasa da sürücülerin can ve mal güvenliği açısından kış koşullarına uygun lastiklerle yola çıkması büyük önem taşıyor. Kış aylarında yola hazırlıksız çıkan araçların kazalara yol açması ya da yolları tıkaması, bu önlemin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor.