Kısa Çalışma Ödeneği düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı

11 Haziran 2024 00:21 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 00:30

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Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esasları içeren yönetmeliğin 30 Nisan 2011 tarihli hükümleri yürürlükten kaldırılarak 11 Haziran 2024 tarihli yeni yönetmelik yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan maddelere göre kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak isteyen sigortalı işçiler için şartlar belirlendi.

Kısa çalışma uygulaması nedir?

İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma başvurularında, kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartlarını taşıması halinde ilgililer kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir.