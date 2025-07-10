Kısa pozisyon açanlar yandı: Kriptoda 460 milyon dolarlık kayıp!

Kripto para piyasasında sert bir yükseliş dalgası yaşandı. Özellikle Bitcoin’in 111.000 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte, piyasada düşüş bekleyen yatırımcıların açtığı kaldıraçlı kısa pozisyonlar peş peşe tasfiye oldu. Bu tasfiyelerin toplam zararı yalnızca kısa pozisyonlar için 460 milyon doları geçti. Piyasada oluşan bu ani yön değişikliği, yatırımcılar arasında adeta şok etkisi yarattı.

BİTCOİN TERS KÖŞE YAPTI

Bitcoin, yalnızca 12 saat içinde gösterdiği güçlü performansla 111.000 doların üzerine çıktı. Bu hızlı tırmanış, özellikle düşüş yönünde pozisyon almış yatırımcıları hazırlıksız yakaladı. Ethereum, Solana ve XRP gibi diğer büyük kripto varlıklar da bu yükselişe eşlik etti. Coinglass verilerine göre toplamda 527 milyon doların üzerinde pozisyon tasfiye edildi. En büyük tasfiye ise HTX borsasında, BTC-USDT paritesinde açılan 51,5 milyon dolarlık kısa pozisyonda yaşandı.

LİKİDASYON DALGASI PİYASANIN YÖNÜNÜ ETKİLİYOR

Piyasanın bu şekilde dalgalanması, kripto paraların doğası gereği taşıdığı volatiliteyi bir kez daha gözler önüne serdi. Fiyatların hızla yükselmesiyle birlikte borsalar, zarar sınırına ulaşan kısa pozisyonları otomatik olarak kapattı. Bu da "short squeeze" adı verilen zincirleme tasfiyeleri tetikledi. Analistler, bu tür ani ve tek yönlü hareketlerin hem mevcut trendin gücünü ortaya koyduğunu hem de olası bir yön değişiminin sinyali olabileceğini vurguluyor.

YÜKSELİŞ BİTCOİN’LE SINIRLI DEĞİL

Piyasa yalnızca Bitcoin’le coşmadı. Haftalık bazda BTC yüzde 2 değer kazanırken, Ethereum ve XRP’deki artış yüzde 7’yi geçti. Bu durum, yaşanan yükselişin sadece Bitcoin kaynaklı olmadığını, piyasada genel bir toparlanma havasının oluştuğunu gösteriyor. Yatırımcılar şimdi, bu hareketin kalıcı bir boğa trendinin başlangıcı mı yoksa sadece geçici bir ralli mi olduğunu çözmeye çalışıyor.