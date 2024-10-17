Kısa vadeli dış borç istatistikleri azaldı

17 Ekim 2024 10:44 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:48

Merkez Bankası, ağustos ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini duyurdu. Kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 1,4 oranında azalarak 173,7 milyar dolar oldu.

Ne alınır ne satılır tek tek açıkladı! İslam Memiş'ten kritik altın, dolar, borsa ve mevduat yatırımı yol haritası: Hangisine öncelik verilmeli?

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Merkez Bankası​ ağustos 2024'e ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri verilerini açıkladı. Gelen verilere göre, ağustos sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 1,4 oranında azalarak 173,7 milyar dolar oldu.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU AZALDI

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,5 artarak 76,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,4 azalarak 59,3 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler ise 2023 yıl sonuna göre yüzde 40,4 artış göstererek 17,7 milyar dolara yükseldi.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI

Banka dışı yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları yüzde 0,3 artarak 20,1 milyar dolar seviyesine çıktı.

Yurt dışı yerleşik bankaların mevduatları yüzde 3 azalarak 20,1 milyar dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 22,2 artarak 18,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.