Ne alınır ne satılır tek tek açıkladı! İslam Memiş'ten kritik altın, dolar, borsa ve mevduat yatırımı yol haritası: Hangisine öncelik verilmeli?

16 Ekim 2024 14:00 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:29

Altın, gümüş, dolar, euro, sterlin, bitcoin, borsa ve brent petrol fiyatları hakkında kapsamlı yorumlarıyla tanınan finans analisti İslam Memiş'ten kritik uyarılar geldi. Finansal okuryazarlığı az olan yatırımcılar için yol gösteren yorumlarda bulunan İslam Memiş, önümüzdeki dönem için yapılması gerekenleri tek tek anlattı. 'Karamsar olmayın. Piyasalarda sakin bir seyir var.' diyen uzman altın, döviz, mevduat ve borsa arasından hangisine öncelik verilmesi gerektiğini açıkladı.

Türkiye ve dünya ekonomisindeki öne çıkan gelişmeleri yorumlayıp yatırımcılara yol gösteren İslam Memiş​'ten uyarılar geldi. Önümüzdeki dönem için altın​, dolar​, euro, borsa ve mevduat beklentilerini paylaşan piyasa uzmanı hangisine öncelik verilmeli, alınmalı mı, satılmalı mı, sorularına cevap verdi.

MERKEZ BANKASINDAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Finans analisti İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Bu hafta güzel bir hafta geçireceğiz. Karamsar olmayın. Piyasalarda sakin bir seyir var. Perşembe günü hem Avrupa Merkez Bankası'ndan hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​'ndan faiz kararlarını takip edeceğiz. Avrupa Merkez Bankası muhtemelen 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde bir değişliğe gitmeyecek. Genel beklentim bu yönde ancak TCMB bundan sonra yıl sonuna kadar faiz indirimi yapacak mı, sorusunun daha çok sorulacağı bir hafta olacak ve piyasa haftası olduğundan Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları burada daha belirleyici olacak.

Bizim yol haritamızda haziran ayından bugüne kadar özellikle yılın son çeyreğinde iki kez faiz indirimi olabilir. 250 + 250 toplamda 500

baz puanlık faiz indirimi bekliyoruz. Ajandamı da bu şekilde durmaya devam ediyor.

Belki bir kez de olabilir çünkü yabancı yatırımcılar veya şirketler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini ocak ayında başlatacağını ifade ediyor. Piyasanın beklentisini göz önünde bulundurduğumuz zaman yine en az bir kerelik bir faiz indirim süreci Merkez Bankası tarafından olabilir diye tahmin ediyorum ve yıl sonuna kadar faiz indirim beklentimizi korumaya devam ediyoruz.

MEVDUATTAN ÇIKAN YATIRIMCILAR ALTINI TERCİH EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikası burada önemli. Parasını mevduat faizinde tutan yatırımcılar için de önemli yani mevduat faizinde parasını tutanlar çıkış yapıp illaki bir yatırım aracına yöneliyorlar veya kendini korumak için farklı enstrümanlar seçiyorlar. Şu anda en çok tercih edilen enstrümanlar arasında yine altının ön planda olduğunu gözlemliyoruz. Yani mevduattan çıkan yatırımcılar genelde altın tercih ediyorlar.

Ağustos ayında yüzde 4.1, eylül ayında yüzde 3.1'lik bir değer artışı vardı altın tarafında. Yıllık bazda zaten yüzde 48 civarında bir getiri sağladı. Altının önü açık. Her ay yeni bir rekor ile yoluna devam edecek. Dolayısıyla mevduat faizine para bırakan veya mevduat getirisi olan yatırımcılar da getirilerini altına kıyasla mukayese ettiği zaman altının getirisinin daha fazla olduğunu rakamsal değerler üzerinden görmüş oluyor.

ELİNDE DOLARI OLAN EURO ALABİLİR

Dolar kuru 34 lira 26 kuruş seviyesinde güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Dolar bu hafta uluslararası piyasada güçlü. Sadece Türkiye'de değil dolar endeksi 103 seviyesinin üzerinde bir yükselme yaşayabilir. Bugün denedi tekrar geri geldi. Bu ne demek oluyor? Dolar endeksi çok agresif bir şekilde yükselince dolar karşısındaki bütün varlıklarda çok sert bir şekilde değer kaybetmiş oldu. Mesela euro dolar paritesi şu anda 1.09 seviyesinde ama gün içinde 1. 08 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksinde tekrar ne bekliyorduk 1.02 yani düşüş.

Bugün 1.08 seviyesinden euro alan veya elindeki doları euroya geçiren yatırımcısı şanslı. Elimde dolarım var bunu nasıl değerlendirebilirim, diye sorarsanız; Bu haftanın özelinde sadece bu haftanın özelinde euro ucuz. Diğer enstrümanlar kıyasla elinde dolar olan varsa Euro terzini kullanabilir.

ALTIN MI ALMALIYIM EURO MU?

Ons altın 2650 dolar seviyesinde. Benim tercihim eurodan yana. Çünkü ons altın tarafında 2580 dolar seviyesi ile alakalı beklentimiz devam ediyor. 2580 aşağıda 2680 dolar yukarıda 2670 dolar denemesini yapabilir. Sorun yok ama yükselişlerin kalıcı olmasını

beklemiyorum. Biz dolarda pozisyon aldığımız için 18 Eylül'den önce burada sessiz bekleyişimizi devam ettiriyoruz. Kenarda beklemeyi ve izlemeyi tercih ediyoruz.

Gram altın yurt içi piyasalarda ons altını takip etmeye devam ediyor. Gram altın saat 13.15 itibarıyla 2 bin 946 liradan işlem görüyor.

Gram altın TL fiyatındaki takip ettiğimiz bant aralığında bir değişiklik yok. Aşağıda 2980 lira yukarıda 2980 3080 lira aralığını takip ediyoruz. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar altın almalı mı, derseniz evet. Zaten geçen hafta bir uyarı yapmıştım ve paylaşmıştım. 3 bin 100 liraya kadar yükselen gram altın vardı. İşte o bugün 3015 lira seviyesine kadar geriledi.

AMERİKA TARİHİ EN RİSKLİ SEÇİMİNİ YAŞIYOR

Aralık ayında çarşı pazar karışacak. Kusursuz fırtınayı bekliyoruz. Aralık ayında ne demek istediğimi çok net bir şekilde göreceksiniz. İlk önce bu Tufan Amerika'dan gelecek sonra yurt içi piyasalarda bunu hissedeceğiz. Tedbirinizi alacaksınız malda kalacaksınız borçsuz bir şekilde. 5 Kasım'daki Amerika'daki seçimlerini atlatmamız lazım. Her liderin Türkiye ile alakalı istek ve arzuları aynı olacak. Türkiye hangilerini verecek, hangi şartlarda verecek kısmı benim için daha önemli ama Amerika tarihi en riskli seçimini yaşıyor.

Bu ay sonuna kadar hiç kimse açıkta kalmayacak herkes malda kalacak. Sessizce mart ayına kadar bekleyecek, zaman zaman operasyonlar yapacağız çünkü finansal piyasalardaki operasyonlara karşı bizim operasyonumuz daha zevkli geçiyor.

Yatırımcının bu noktada finansal okur yazarlığı yoksa, hiçbir şey bilmiyorsa, hiçbir şeyi anlamıyorsa yapması gereken tek bir şey var. Altınını al kenarda sessizce piyasaları izle. Sessizce işine bakmaya devam et. Fiyata değil miktara bak. Zıplama, oynama, şuna mı gireyim buna mı gireyim borsa mı oynayayım deme. Borsa bir oyun piyasası değil bir yatırım piyasasıdır.

ALTIN MI DÖVİZ Mİ GÜMÜŞ MÜ ÖNCE SATILMALI?

Elimde malım var, gümüşüm var, altınım var, satmalı mıyım, derseniz; Hayır. Ama ben ev alacağım, araba alacağım derseniz o başka. Altınım da var gümüşüm de var dövizim var öncelik hangisi olmalı derseniz; Bugün asgari tutardan konuşalım. 4 milyon civarında bir nakit ihtiyacım var sepetimde. Hangisine öncelik vermeliyim? Dolar ve eurom varsa önce onları bir TL'ye çevir. 2 altının varsa gümüşü en sona bırak benim tercihim bu yönde olur."