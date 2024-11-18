Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi! Borç 233 milyar doları aştı

18 Kasım 2024 10:49 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri'ni açıkladı. Kısa vadeli dış borç stoku 233,1 milyar dolar seviyesine çıktı.

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Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası​ verilerine göre, Eylül sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında artışla 176,4 milyar ABD doları oldu.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ

Kısa vadeli dış borç stoku ise 233,1 milyar ABD doları düzeyine çıktı.

Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,5 oranında artarak 79,0 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,9 oranında azalarak 59,0 milyar dolar oldu.

KISA VADELİ KREDİLER YÜKSELDİ

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 60,8 oranında artarak 20,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,2 oranında azalarak 19,8 milyar ABD dolar,

Yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 4,4 oranında azalışla 19,8 milyar dolar,

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 26,8 oranında artışla 19,2 milyar dolar oldu.

İTHALAT​ BORÇLARI AZALDI

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 5,7 oranında azalarak 51,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ BORCU ARTTI

Borçlu bazında;

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 14,8 oranında artarak 39,6 milyar dolar,

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,3 oranında artarak 98,4 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında;

Parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında azalarak 94,2 milyar dolar,

Parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3,2 oranında azalarak 76,1 milyar ABD dolar oldu.

2023 yıl sonunda 1,7 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Eylül sonu itibarıyla 6,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 47 milyon ABD doları oldı.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 47,3’ü ABD doları, yüzde 22,4’ü Euro, yüzde 14,8’i TL ve yüzde 15,5’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2024 Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 233,1 milyar dolar oldu.

Söz konusu stokun 21,4 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,7, Merkez Bankası’nın yüzde 16,5, özel sektörün ise yüzde 59,8 oranında paya sahip oldu.