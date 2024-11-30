Kışın vazgeçilmesi cep yakıyor! Kestane fiyatları altınla yarışıyor

30 Kasım 2024 16:29 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 16:30

Eskiden elleri ısıtan kestaneler, şimdi cepleri yakıyor. Geçen yıla göre yüzde 70 zamlanan kestane, adeta altınla yarışıyor. 19 tanesi 250 liradan satılan kışın vazgeçilmez lezzeti, fiyatıyla şaşırtıyor.

Bundan 25 yıl önce denemek için ekildi şimdi 40 şehre satılıyor

Bundan 25 yıl önce denemek için ekildi şimdi 40 şehre satılıyor

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestane, bu yıl zamların etkisiyle adeta bir lüks haline geldi. Geçtiğimiz yıl sokaklarda ve pazarlarda keyifle tüketilen kestaneler, bu yıl cep yakıyor. Fiyatlar, kestaneyi altınla yarışır hale getirdi.

KESTANE FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Kestane satıcıları, artan maliyetler nedeniyle fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldıklarını belirtirken, tüketiciler ise bu durumdan oldukça şikâyetçi. Geçen yıla oranla yüzde 70’lik bir artış gören kestane fiyatları, 250 gramı 250 TL, 500 gramı 500 TL, 750 gramı 750 TL, 1 kilogramı ise 1000 TL’den satılıyor.

TAZE KESTANE NASIL SEÇİLİR?

Lezzetli bir kestane yemek için doğru seçimi yapmak önemli. Kestane alırken bunların olmasına dikkat etmeliyiz:

Kabuğu parlak ve pürüzsüz olmalı.

Eline aldığında dolgun ve ağır hissettirmeli.

Sallandığında tok bir ses çıkarmalı.

KESTANENİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Kestaneyi özel kılan yalnızca lezzeti değil; aynı zamanda sağlık açısından sunduğu faydalar. İşte Kestanenin faydaları:

Sindirim Dostu: Lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlık sorununu önler. Bağışıklık Güçlendirici: C vitamini ve antioksidanlar sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur. Enerji Kaynağı: Karbonhidrat zenginliği ile yorgunluğu giderir. Kemik Sağlığı: Kalsiyum ve fosfor içeriğiyle kemikleri güçlendirir, kemik erimesini önler. Kalp Dostu: Potasyum sayesinde kan basıncını düzenler, lifle kötü kolesterolü düşürür. Hücre Koruyucu: Antioksidanlarla hücreleri serbest radikallerin zararından korur, yaşlanma belirtilerini geciktirir. Kan Şekerini Dengeler: Lif sayesinde şeker seviyesini yavaşça yükseltir, insülin direncini azaltır.

KESTANE NASIL TÜKETİLMELİ?

Soğuk kış günlerinde kestane közlemek ya da haşlamak, hem içimizi ısıtır hem de bu besleyici gıdayı keyifle tüketmemizi sağlar. Ancak bu yıl, fiyatlar nedeniyle kestane tüketimi eskisi kadar kolay olmayabilir.