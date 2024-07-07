Kızıldeniz'deki konteyner trafiği durdu! Gerilim tırmandı navlun fiyatları uçtu

07 Temmuz 2024 17:15 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 17:24

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Cuma günü açıklanan yeni rakamlara göre, Husilerin gemilere yönelik saldırıları nedeniyle gemilerin rotalarını Ümit Burnu'na çevirmesi nedeniyle Kızıldeniz'deki konteyner trafiği neredeyse durma noktasına geldi.

Araştırma şirketi Drewry'ye göre, 12,1 metrelik (40 feet) konteyner kompozit endeksi 4 Temmuz itibarıyla altı ayda yüzde 120 artarak 5.868 dolara çıktı.

KIZILDENİZ GERİLİMİ KONTEYNER FİYATLARINI UÇURDU

Akdeniz'e 120 millik Süveyş Kanalı ile bağlanan Kızıldeniz, Asya'dan Avrupa'ya ve Akdeniz'e yük akışında birincil deniz geçidi olarak kullanılıyor.

Kızıldeniz'de faaliyet gösteren konteyner sevkiyatları, gemilerin Afrika çevresinde yeniden rota belirlemesi nedeniyle yaşanan aksaklıkların bir sonucu olarak yüzde 75 oranında azaldı.

Kızıldeniz'den geçen deniz ticareti akışları, son birkaç aydır Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husiler tarafından önemli ölçüde kesintiye uğratıldı.

KIZILDENİZ'DEKİ TİCARİ TAŞIMACILIK DURDU

İnsansız hava araçları, roketler ve ticari gemilere el konulmasını içeren saldırılar Ekim ayında başladı ve Gazze'deki çatışmayla bağlantılı olarak bölgede tırmanan gerginlikle birlikte arttı.

Saldırıların etkisi bugüne kadar öncelikle bölgesel oldu ve Asya ile Avrupa arasındaki ticaret akışını etkiledi.

Konteyner taşımacılığı genellikle yük taşımanın en uygun maliyetli yoludur ve küresel konteyner taşımacılığı hacminin %25-30'u Süveyş Kanalı'ndan geçer.

Kızıldeniz'in 20 millik dar bir bölümü olan Bab-el-Mendeb Boğazı, konteyner taşımacılığı için, ham petrol sevkiyatları için 30 millik Hürmüz Boğazı'na benzer bir stratejik öneme sahip.

Kızıldeniz'deki ticari taşımacılık, Yemen'de faaliyet gösteren gelişmeler nedeniyle önemli ölçüde sekteye uğradı.

İsrail gemilerine yönelik saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'de trafik durdu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail gemilerine yönelik saldırıları nedeniyle gemilerin rotalarını Ümit Burnu'na kaydırmasıyla Kızıldeniz'deki konteyner trafiğinde aksama yaşanıyor.

40 feet (12,1 metre) konteyner bileşik endeksi 4 Temmuz itibariyle 5.868 dolara yükselerek altı ayda yüzde 120 artış gösterdi.

DÜNYA KONTEYNER ENDEKSİ DEĞERLENDİ

Dünya konteyner endeksi (WCI) 4 Temmuz'da sona eren haftada yüzde 10 değer kazandı.

Ayrıca, WCI geçen yılın aynı haftasına kıyasla yüzde 298 artarak çok daha dramatik bir değişim gösterdi.

Gemilerin rotalarını Güney Afrika çevresindeki Ümit Burnu'na kaydırmaları sonucunda seyir süreleri 10-14 gün uzarken, Ümit Burnu'ndan yapılan toplam ticari gemi geçişleri yüzde 125 oranında arttı.

Buna ek olarak, Şanghay-New York rotasında 40 feet konteynerler için WCI son altı ayda yüzde 137 artışla 9,158 dolara yükselirken, Şanghay-Los Angeles rotasında yüzde 174 artışla 7,472 dolara çıktı.