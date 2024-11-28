BDDK açıkladı! Kredi ve kredi kartı kullanımı arttı, mevduat düştü

28 Kasım 2024 15:42 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 15:52

KKM'de gerileme devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre geçtiğimiz hafta kredi kartı ve kredi kullanımında artış görülürken mevduatta gerileme yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan verilere göre, 22 Kasım 2024 tarihinde sona eren haftada Türk bankacılık sektöründeki önemli göstergelerde hareketlilik yaşandı. Verilere göre, toplam krediler, bir önceki haftaya kıyasla artış göstererek 15 trilyon 160,7 milyar TL seviyesinden 15 trilyon 231,4 milyar TL'ye ulaştı.

MEVDUATLARDA HAFİF GERİLEME

Öte yandan, bankacılık sektörünün en önemli fonlama kaynaklarından biri olan mevduatlarda ise hafif bir gerileme gözlemlendi. Toplam mevduatlar, bir önceki hafta 18 trilyon 326 milyar TL olarak kaydedilmişken, 22 Kasım itibarıyla bu rakam 18 trilyon 275 milyar TL'ye düştü.

KREDİ​ KARTI KULLANIMI ARTTI

Tüketici kredileri​ alanında ise yukarı yönlü bir seyir dikkat çekiyor. Verilere göre, tüketici kredileri 1 trilyon 893,5 milyar TL’den 1 trilyon 919,4 milyar TL’ye yükseldi. Bu durum, özellikle vatandaşların harcamalarını kredi kartıyla yaptığını gösteriyor. Bireysel kredi kartlarındaki hacim de büyümeye devam etti ve 1 trilyon 676,5 milyar TL’den 1 trilyon 688,1 milyar TL’ye yükseldi.

TAKİPTEKİ ALACAKLARDA ARTIŞ YAŞANDI

Takipteki alacaklar kaleminde de ufak bir artış yaşandı. Takipteki alacaklar, 280,3 milyar TL seviyesinden 281,5 milyar TL’ye çıktı. Bu artış, ödenmeyen kredilerdeki hafif bir yükselişe işaret ediyor olsa da, sektör genelindeki toplam kredi büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu oran makul seviyelerde değerlendiriliyor.