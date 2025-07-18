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Ekonomi
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 | İrem Çınar

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 13 milyar 6 milyon lira azalarak 521 milyar 610 milyon liraya düştü.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 15:00

Düzenleme ve Denetleme Kurumunun () yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam hacmi, 11 Temmuz haftasında 119 milyar 73 milyon lira artarak 19 trilyon 575 milyar 137 milyon liradan, 19 trilyon 694 milyar 210 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam ise bankalar arası dahil geçen hafta 518 milyar 657 milyon lira artarak 23 trilyon 87 milyar 902 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 398 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 11 Temmuz itibarıyla 16 milyar 725 milyon lira artarak 2 trilyon 398 milyar 14 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 588 milyar 450 milyon lirası konut, 58 milyar 631 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 750 milyar 933 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 24 milyar 978 milyon lira artarak 2 trilyon 884 milyar 843 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,9 artarak 2 trilyon 261 milyar 402 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 760 milyar 95 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 501 milyar 307 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 572 milyon lira artışla 437 milyar 341 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 318 milyar 184 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 10 milyar 176 milyon lira artarak 4 trilyon 24 milyar 31 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 13 milyar 6 milyon lira azalarak 521 milyar 610 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,26'sı oldu.

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ETİKETLER
#bankacılık
#tüketici kredileri
#bddk
#kredi
#mevduat
#Ekonomi
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