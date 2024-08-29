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KKM hesaplarında 40 milyar TL azalma! 40,5 milyar TL geriledi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 14:44 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:45
KKM hesaplarında 40 milyar TL azalma! 40,5 milyar TL geriledi

Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. KKM 40,5 milyar TL geriledi. KKM hesapları 1 trilyon 619 milyar TL’ye indi. Böylece son 7 haftanın en yavaş çıkışı gerçekleşmiş oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları verilerini paylaştı.  23 Ağustos ile biten haftada KKM hesapları 40,5 milyar TL düştü.

KKM HESAPLARI DÜŞÜYOR

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 659,7 milyar TL'den 1 trilyon 619,2 milyar TL'ye geriledi.

Krediler 14 trilyon 29,6 milyar TL'den 14 trilyon 490,7 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 17 trilyon 294,8 milyar TL'den 17 trilyon 503,7 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 762,5 milyar TL'den 1 trilyon 782 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 503,9 milyar TL'den 1 trilyon 538,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 249,3 milyar TL'den 249,7 milyar TL'ye çıktı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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