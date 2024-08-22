KKM'nin toplam mevduattaki payı azaldı! Bankaların kredi kartı alacakları yüzde 1,7 düştü

22 Ağustos 2024 17:21 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 17:26

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bülteninde KKM ve tüketici kredilerine yönelik veriler paylaşıldı. Bankacılık sektörü kredi hacmi 16 Ağustos’la biten haftada 47 milyar 637 milyon lira yükseldi. Tüketici kredileri ve KKM payı azaldı.

KKM’NİN PAYI AZALDI

Tüketici kredileri aynı haftada 6 milyar 476 milyon lira azalışla 1 trilyon 762 milyar 549 milyon liraya düştü. Bu tutarından 453 milyar 788 milyon lirası konut, 83 milyar 264 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 225 milyar 496 milyon lirası ihtiyaç kredilerini kapsadı.

BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARI AZALDI

Taksitli ticari kredi tutarı ise 14 milyar 145 milyon lira artarak 1 trilyon 792 milyar 160 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,7 azaldı. 16 Ağustos’la biten haftada bankaların alacağı 1 trilyon 503 milyar 872 milyon lira oldu.

KKM YÜZDE 10’UN ALTINDA

Öte yandan KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 3,2 ve 55 milyar 234 milyon liralık azalışla 1 trilyon 659 milyar 744 milyon liraya kadar düştü.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında toplam mevduatın içinde payı yüzde 9,6 ‘ya geriledi.