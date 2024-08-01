KKM'de erime hızlandı! KKM'den çıkış için yeni plan hazır: İşte tüm detaylar...

01 Ağustos 2024 09:40 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:45

Ekonomi yönetimi, göreve gelmesinin ardından KKM’den çıkış için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Bu amaca yönelik olarak vergi avantajı kaldırılırken faiz üst sınırı indirildi. QNB finans ekonomistleri geliştirdikleri modelle Kur Korumalı Mevduat hesaplarının bu yıl sonuna kadar 25 milyar dolara inmesini bekliyor. Böylelikle TCMB bilançosu ve parasal göstergeler üzerindeki baskısı azalacak.

KKM NASIL SON BULACAK?

QNB Finansbank ekonomistleri KKM’den nasıl kurtuluruz? Sorusuna cevap aradıkları çalışmalarında geliştirdikleri modelleme ile KKM’nin ne zaman hayatımızdan çıkacağını hesapladı. Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, KKM’den çıkış kapsamında 1 Temmuz öncesinde KKM ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası bu tarihte son buldu.

Ayrıca, 17 Temmuz’da TCMB, KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırını politika faizinin yüzde 80’inden yüzde 70’ine indirdi ve “ek getiri” ödemelerinin yapılmayacağını bildirdi. Böylece, 22 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere KKM için faiz alt sınırı yüzde 40’tan yüzde 35’e geriledi.

KKM SERT GERİLEDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 19 Temmuz haftasında kur korumalı mevduatlar 60.9 milyar TL düşüşle son altı ayın en sert gerilemesini kaydetti.

KKM stok bakiyesi geçen sene temmuz sonunda 140.8 milyar dolar ile zirve yaptıktan sonra, geçen sene sonunda 96.1 milyar dolara, TCMB tarafından son açıklanan mayıs sonu verisinde de 69.1 milyar dolara geriledi.

KUR KORUMALI MEVDUATTA ERİME SÜRECEK

QNB Finansbank ekonomistlerinin hesaplamalarına göre göre haziran sonunda 66.8 milyar dolar olan KKM stok tutarı, 19 Temmuz itibariyle 62.5 milyar dolara düştü. Son haftaların ortalamasına benzer şekilde, yenileme oranı yüzde 55 civarında seyrederse, KKM tutarının eylül sonunda 40 milyar dolar, sene sonunda da 25 milyar dolar civarına gerileyecek.

VERGİ İSTİSNASI KALDIRILDI

KKM hesaplarından kurtulmayı hızlandıracak yeni adım ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kur korumalı mevduata uygulanan vergi avantajı kaldırıldı. Kararda bu hesaplara yüzde 5 ile 7,5 arasında stopaj uygulanacağı bildirildi.