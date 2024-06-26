Koç Holding kurucularından Can Kıraç hayatını kaybetti

26 Haziran 2024 10:38 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:06

Koç Holding acı gününü yaşıyor.

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde rol üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından onursal üyelik ile ödüllendirilmiş ünlü iş insanı Can Kıraç Koç Holding’de üstlendiği başka görevlerin yanında 1987-93 arasında Vehbi Koç Vakfı (VKV) İdare Heyeti üyeliği de yapmıştı.

CAN KIRAÇ 97 YAŞINDA VEFAT ETTİ

22 Mayıs 1927'de Ankara'da doğan Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Can Kıraç, sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Can Kıraç'ın neden vefat ettiği henüz açıklanmadı.

Koç Üniversitesi’nin kuruluşunda VKV tarafından oluşturulan Üniversite İcra Komitesi ile Mütevelli Heyeti’nde de üye olarak görev alan Can Kıraç, 1991 yılı sonunda kendi isteğiyle Koç Topluluğu’ndaki 41 yıllık meslek yaşamını noktalamıştı.

CAN KIRAÇ KİMDİR?

Can Kıraç, 1946 yılında Galatasaray Lisesi’ni, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi. 1949-50’de Türkiye Milli Talebe Federasyonu başkanlığı görevini yürüttü.

29 Ağustos 1950’de Ankara’da Koç Ticaret AŞ Otomobilcilik Şubesi’nde çalışmaya başladı.

1957 yılında Vehbi Koç’un ortağı olduğu İzmir’deki Egemak şirketine müdür yardımcısı olarak başladı. 1958 yılında şirketin müdürü oldu.

1963 yılında Koç Holding’in kurucu ortakları arasında yer aldı.1973 yılında Koç Holding İcra Komitesi’ne girdi.

1982’de Otomotiv Grubu başkanı oldu. 1984’te holdingin İdare Komitesi üyesi, 1987’de de başkanı oldu.

TGC TARAFINDAN ONURSAL ÜYELİĞE SEÇİLDİ

Kıraç, 2006 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından onursal üyeliğe seçildi.

Anılarımla Patronum Vehbi Koç (1995), Anılar Olaylar (2004) ve Kolajlı Taşlamalar (2004) başlıklı kitapları bulunuyor.

2013 yılında kendisine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi.

CAN KIRAÇ'TAN KARDEŞİ İNAN KIRAÇ'A SERT MESAJ

Son zamanlarda Kıraç ailesinde sular durulmuyordu.

Can Kıraç ve kardeşi İnan Kıraç arasında ipler gerilmişti.

Kızı İpek Kıraç’a miras davası açan İnan Kıraç’ın ağabeyi Can Kıraç ile de arası açıldı.

Can Kıraç kardeşi İnan Kıraç’a olan kızgınlığını 23 Mart’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla herkese duyurmuştu.

MİRAS DAVASI İKİ KARDEŞİN ARASINI AÇTI

İnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç’a geçtiğimiz yıl başında dava açmıştı.

Can Kıraç İnan Kıraç için sosyal medyada şu mesajı paylaştı:

“İnan Kıraç’ın Vehbi Koç’un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, “Koç Kültürü” ile yaşamaya devam eden birisi olarak “esef” ediyorum.

KIRAÇ KARDEŞLERİN KAVGASINA RAHMİ KOÇ MÜDAHALESİ

Koç Holding'in kuruluşunda ve büyümesinde önemli katkıları olan Can Kıraç, kardeşi İnan Kıraç'a olan öfkesini 23 Mart'ta sosyal medyadan böyle yansıtmıştı.

Kıraç ailesi üzerindeki fırtınanın dinmesini isteyenlerin başında ise Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç geliyordu.

Rahmi Koç, Kıraç kardeşlerin kavgasına kayıtsız kalmadı, yurt dışından telefon açarak ilk müdahaleyi yaptı.

CAN KIRAÇ'IN TORUNU İSTİSMAR SUÇUNDAN YARGILANDI

Geçtiğimiz yıllarda İzmir Çeşme’de yılbaşı gecesi bir ev partisinde 14 yaşındaki J.F.K’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Can Kıraç’ın torunu C.A.K yargılandığı davanın ilk duruşmasında serbest bırakılmıştı.