AK Parti'nin kurucularından Yaşar Yakış hayatını kaybetti
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Haziran 2024 10:51 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:58
AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve partinin ilk Dışişleri Bakanı olan emekli diplomat Yaşar Yakış hayatını kaybetti.
AK Parti'nin kurucu isimlerinden ve AK Parti hükümetinin ilk Dışişleri Bakanı emekli diplomat Yaşar Yakış, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eski diplomat Yakış, 2002 yılında kurulan AK Parti hükümetinin ilk Dışişleri Bakanı olma sıfatını taşıyordu.
Yakış 2016 yılında partiden ihraç edilmişti.
Detaylar geliyor...
Kaynak: Tgrthaber.com