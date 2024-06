YRP lideri Fatih Erbakan'dan 'erken seçim' açıklaması: Her an sürpriz olabilir

26 Haziran 2024 09:53 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:46

31 Mart yerel seçimlerine müstakil olarak giren ve aldığı oy oranıyla seçimin kaderine etki eden Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların halkı zor duruma düşürdüğünü söyleyip olası bir erken seçimin mümkün olduğunu söyledi.

Halk TV canlı yayınında konuşan Fatih Erbakan, yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarını yürüttüklerini söyleyip, "Her an bir sürprizle karşılaşmak mümkün. Erken seçim ihtimali var" dedi.

Saadet Partisi ile ittifaka da açık kapı bırakan Erbakan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ERKEN SEÇİM İHTİMALİ HER ZAMAN VAR"

"Biz aslında teşkilatlarımıza 'Bu pazar seçim olacakmış gibi' çalışın diyoruz. Tabii bir erken seçim olma ihtimali Türkiye'de her zaman var. Türkiye sürprizlere gebe bir ortam. Dolayısıyla biz hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Seçim sonrasında üye kayıtlarımıza, teşkilat çalışmalarımıza, halkla buluşma programlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye'de her an bir sürprizle karşılaşmak mümkün. Ben erken seçim ihtimalinin olduğunu düşünüyorum.

SAADET PARTİSİ İLE İTTİFAK KURACAK MI?

Biz 14 Mayıs seçimleri öncesinde de çok açık biçimde söylemiştik. Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Gelecek Partisi ile bir ittifak kuralım. Böyle muhafazakar partilerin bir arada olduğu sinerji oluşturabileceği bir ittifak. Ama o zaman çağrılarımız sonuçsuz kalmıştı. Yine o zamandan beri her zaman söylüyoruz. Meclis'te veya Meclis dışında birlikte ortak hareket edilmesi, çalışma yapılması bizim için gayet makul.

Biz her zaman doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir partiyiz. Saadet Partisi ile de ortak noktalarımız var. Doğru dediğimiz konularda ortak olduğumuz noktalar var. Mesela Gazze, faiz ödemeleri, paylaşımda adaletsizlik konusu. Böyle noktalarda birliktelik faydalı olur. Böyle bir müzakereye her zaman açığız. Ama tabii kendilerinin öyle bir düşüncesinin olduğunu pek zannetmiyorum. Belki değişimden sonra yeni gelecek liderle çalışma imkanı sağlanabilir. Yani 'bizim kapılarımız kapalı, böyle bir şey düşünmüyoruz' noktasında değiliz."