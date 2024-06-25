Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın modasına uydu

25 Haziran 2024 22:13 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 22:20

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, suikaste uğrayan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş'i CHP Genel Merkez'inde ağırladı. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen "Winner ceketi" sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğrafta Özgür Özel'in üstündeki ceket dikkatlerden kaçmadı. Mavi renkteki ekose ceket akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı getirdi.

AYŞE ATEŞ PAYLAŞTI

Ayşe Ateş konuyla ilgili paylaşımında CHP lideri Özgür Özel'in kendisini makamında kabul ettiğini belirtirken, Özel’in görüşmede 1 Temmuz günü gerçekleşecek olan Sinan Ateş cinayeti davasında hazır bulunacağını belirttiğini ifade etti.

Ateş, paylaşımına "İnsanlığını kaybetmeyenlere selam olsun" diyerek sonlandırdı.