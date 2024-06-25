Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli ile sürpriz görüşme
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
25 Haziran 2024 21:05 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 21:26
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile yarın 16.00'da görüşme yapacağını açıkladı. Altun görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceğini belirtti.
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Kaynak: TGRT Haber