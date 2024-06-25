Devlet Bahçeli grup toplantısı sonrası rahatsızlandı iddiası
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
25 Haziran 2024 12:25 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 13:05
MHP grup toplantısı öncesi tansiyon sıkıntısı yaşayan Bahçeli'nin toplantı bitiminde rahatsızlandığı iddia edildi. Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından basın mensupları dışarı çıkarıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısı öncesi tansiyon rahatsızlığı sebebiyle konuşmasına geç başladığı iddia edilmişti. Toplantıda Bahçeli'nin konuşmasını oturarak yapması dikkat çekti.
RAHATSIZLANDI İDDİASI
Bahçeli konuşması bittikten sonra bir süre yerinden kalkamadı ve parti yöneticilerinin yardımıyla yürüdü.
MHP'li yetkililerin o anlarda görüntü alan kameraları da dışarıya çıkarmaya çalıştığı iddia edildi.
GAZETECİLER SALONDAN ÇIKARILDI
Salon çıkışında bekleyen gazeteciler Bahçeli'den uzak bir noktaya çekilen şeridin arkasına alındı.
MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın şeridin arkasında bekleyen gazetecilere “Dışarı dışarı, gidin gidin” diye bağırdığı iddia edildi.
Kaynak: TGRT Haber