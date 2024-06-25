MHP lideri Bahçeli'den Arda Güler çıkışı!

25 Haziran 2024 12:30 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 12:31

Arda Güler'in altyapı fotoğrafları gündem oldu, idolü olan 2 futbolcu ortaya çıktı

Arda Güler'in altyapı fotoğrafları gündem oldu, idolü olan 2 futbolcu ortaya çıktı

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında EURO 2024'te son 16'ya kalma mücadelesi veren A Milli Takımımız hakkında da açıklamalarda bulundu.

'TARTIŞMALARI TAKİP ETTİM'

Konuşmasının sonlarında tüm ülkenin gündeminde olan Arda Güler ve A Milli Takımımızın antrenörü Montella arasındaki yelek tartışmasına değinen Bahçeli, "Milli takımımız ilk müsabakasında Gürcistan'ı yenmiş ikincisinde Portekiz'e yenilmiştir.

Yarın akşam da Çekya karşısında evlatlarımız ter dökecek.

Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, yenseler de yenilseler de, gruptan çıksalar da çıkmasalar da hepsinin gözlerinden hasretle öpüyorum.

Evlatlarımızı Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmektedir.

Sosyal medyadaki dedikoduları, Arda Güler evladımızla ilgili tartışmaları takip ettim.

Arda'nın paylaştığı gibi Türk'e durmak yakışmaz. Ümit ediyorum ki aslanlarımız Çekya maçından galibiyetle ayrılacaklardır" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER VE MONTELLA ARASINDA NE OLMUŞTU?

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında karşılaşacağı Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman esnasında yıldız futbolcu Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında kameralara yansıyan bir görüntü herkesin dikkatini çekti.

Kameralara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in as takımla çalışmak üzere yelek giymeye hazırlandığı ancak Vinzenco Montella'nın yeleği alıp Yusuf Yazıcı'ya verdiği görüldü.

Ardından teknik heyetle konuşan Arda Güler'in antrenmana bireysel olarak devam ettiği görülürken bu olay sosyal medyada tepki çekti.

Yapılan yorumlarda futbolseverler Montella'nın Arda Güler'e davranışını yoğun şekilde eleştirdi.